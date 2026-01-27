ETV Bharat / state

हंगामे का भेंट चढ़ा बार काउंसिल चुनाव, अव्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया पर लगा दी गई रोक

लखनऊ: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुए हंगामे के बाद चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. यह घटनाक्रम मंगलवार को लखनऊ परिसर में उस समय हुई जब वकीलों ने चुनाव प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया.

अव्यवस्था के चलते मतदान पर विराम: मंगलवार को लखनऊ सहित 17 जिलों में बार काउंसिल के चुनाव हुए. शाम करीब चार बजे एक वकील ने वोट डालते समय देखा कि प्रत्याशी के नाम के आगे पहले से टिक लगा है. इसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया. मतदान की प्रक्रिया रोक दी गई. शाम पांच बजे तक वोट पड़ने थे, लेकिन अव्यवस्था के चलते शाम चार बजे ही मतदान प्रक्रिया पर विराम लगा दिया गया. इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की.

चुनाव अधिकारी एवं बार काउंसिल के सचिव आरके शुक्ला ने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रियाएं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से गठित हाई पावर इलेक्शन कमेटी की निगरानी में संपन्न कराई जा रही हैं. दोनों चरणों को मिलाकर प्रदेश भर में 2 लाख 49,808 वकील अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

इसके अलावा 17 जिला मुख्यालय और मुंसिफ कोर्ट परिसरों में भी बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है. इसमें सदस्य पद के लिए संयुक्त रूप से कुल 333 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. प्रत्येक उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में डेढ़ लाख रुपए जमा करने के अलावा 80 जिलों की मतदाता सूची के लिए ₹25000 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है.