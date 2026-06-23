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पिछड़ा वर्ग आयोग देश का सबसे सस्ता और सुलभ न्याय मंच; अध्यक्ष बोले- नारे नहीं काम करने में विश्वास

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस दौरान आयोग ने हजारों पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है. आयोग में पहुंचे 87-90% आवेदनों का निस्तारण किया गया है. इतना ही नहीं यह आयोग देश में सबसे सस्ता न्याय सुलभ करा रहा है. आयोग की कार्यप्रणाली और न्याय प्रक्रिया जानने के लिए ETV भारत संवाददाता खुर्शीद अहमद ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत की. पेश है यह रिपोर्ट. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि आयोग के माध्यम से लोगों को देश का सबसे सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है, क्योंकि यहां न तो किसी वकील की जरूरत पड़ती है और न ही कोई फीस देनी होती है. आयोग में आने वाली शिकायतों पर एक साधारण आवेदन के आधार पर सुनवाई की जाती है. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को तलब कर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और उसके बाद निर्णय दिया जाता है. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) आवेदनों की संख्या बढ़ी: उन्होंने कहा कि पहले आयोग को प्रतिदिन 20 से 30 आवेदन प्राप्त होते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 100 से 150 प्रतिदिन तक पहुंच गई है. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लगातार सुनवाई कर रहे हैं, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके. शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला आयोग के संज्ञान में आया है. वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है. उनकी कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया में OBC वर्ग को निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिले और उसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाए. उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा, वह मान्य होगा. सरकार की मंशा सभी वर्गों को न्याय दिलाने की है. क्रीमी लेयर के सवाल पर राजेश वर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है. हालांकि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि OBC वर्ग के लोगों के जाति प्रमाणपत्र बनाने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई न उत्पन्न की जाए. उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें व्यक्ति का सरनेम और उसकी जाति अलग-अलग होती है.