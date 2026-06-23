पिछड़ा वर्ग आयोग देश का सबसे सस्ता और सुलभ न्याय मंच; अध्यक्ष बोले- नारे नहीं काम करने में विश्वास
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग में पसमांदा मुसलमानों की शिकायतें भी अब बड़ी संख्या में आने लगी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 8:00 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस दौरान आयोग ने हजारों पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है. आयोग में पहुंचे 87-90% आवेदनों का निस्तारण किया गया है. इतना ही नहीं यह आयोग देश में सबसे सस्ता न्याय सुलभ करा रहा है. आयोग की कार्यप्रणाली और न्याय प्रक्रिया जानने के लिए ETV भारत संवाददाता खुर्शीद अहमद ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा से खास बातचीत की. पेश है यह रिपोर्ट.
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि आयोग के माध्यम से लोगों को देश का सबसे सस्ता और सुलभ न्याय मिल रहा है, क्योंकि यहां न तो किसी वकील की जरूरत पड़ती है और न ही कोई फीस देनी होती है. आयोग में आने वाली शिकायतों पर एक साधारण आवेदन के आधार पर सुनवाई की जाती है. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को तलब कर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और उसके बाद निर्णय दिया जाता है.
आवेदनों की संख्या बढ़ी: उन्होंने कहा कि पहले आयोग को प्रतिदिन 20 से 30 आवेदन प्राप्त होते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 100 से 150 प्रतिदिन तक पहुंच गई है. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लगातार सुनवाई कर रहे हैं, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके.
शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला आयोग के संज्ञान में आया है. वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है. उनकी कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया में OBC वर्ग को निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिले और उसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाए. उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा, वह मान्य होगा. सरकार की मंशा सभी वर्गों को न्याय दिलाने की है.
क्रीमी लेयर के सवाल पर राजेश वर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है. हालांकि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि OBC वर्ग के लोगों के जाति प्रमाणपत्र बनाने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई न उत्पन्न की जाए. उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें व्यक्ति का सरनेम और उसकी जाति अलग-अलग होती है.
उत्तर प्रदेश में यह स्थिति सामान्य है. उदाहरण के तौर पर ‘सिंह’ उपनाम का प्रयोग OBC, सवर्ण और अनुसूचित जाति के लोग भी करते हैं. ऐसे मामलों में व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता-पिता और परिवार की सामाजिक स्थिति को देखकर जाति का सत्यापन किया जाता है.
पसमांदा मुस्लिम भी पहुंच रहे आयोग: राजेश वर्मा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग में पसमांदा मुसलमानों की शिकायतें भी अब बड़ी संख्या में आने लगी हैं. उन्होंने कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक आयोग अलग से गठित है और वहां सभी अल्पसंख्यकों को जाने का अधिकार है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग में भी पसमांदा मुसलमान तेजी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. आयोग ने ऐसे कई मामलों में राहत और न्याय प्रदान किया है.
उनका मानना है कि जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, मुस्लिम समुदाय के अधिक लोग भी आयोग की शरण लेंगे. उन्होंने कहा कि आयोग बिना किसी भेदभाव के सभी पिछड़े वर्गों को निष्पक्ष तरीके से न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है.
2027 चुनाव में मिलेगी जीत: विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेश वर्मा ने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी, के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मुद्दे को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है.
उनके अनुसार, 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग भाजपा को समर्थन देकर यह साबित कर देगा कि केवल नारे नहीं, बल्कि काम करने वाली सरकार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है.
राजेश वर्मा ने एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस दिन यह बातचीत हो रही थी, उसी दिन आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में पीड़ित पक्ष को 88 लाख रुपए का भुगतान दिलाया गया. उन्होंने बताया कि लंबे समय से भुगतान लंबित था, लेकिन आयोग के हस्तक्षेप और आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से भुगतान कराने के निर्देश जारी किए गए.
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