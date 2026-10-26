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यूपी में संपत्ति खरीदारों को बड़ी राहत: अब रजिस्ट्री के बाद अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, शुरू होगी स्वतः नामांतरण की सुविधा

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत रजिस्ट्री से जुड़ा डेटा ऑनलाइन संबंधित विभागों तक पहुंचेगा, जिससे संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो सकेगी.

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से संपत्तियों की पहचान होगी आसान: सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनिक प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था की समीक्षा की गई. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अलग-अलग तरह की संपत्तियों की पहचान और उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं. कृषि भूमि के लिए खसरा संख्या आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आईडी उपलब्ध है, जबकि आबादी की जमीन के लिए 13 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी यानी घरौनी तैयार की जा रही है. इसके अलावा, आवास और औद्योगिक विकास विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर रहे हैं.

ई-नगरसेवा पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज: बैठक में नगर विकास विभाग ने ई-नगरसेवा पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों की जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों के नगर निकायों में इस पोर्टल पर 34.70 लाख संपत्तियां दर्ज थीं और उनके लिए 17 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही थी. बैठक में यह भी बताया गया कि ई-नगरसेवा पोर्टल पर कुल 75 में से 71 नगर निकायों में आईडी बनाने का काम हो चुका है और पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज हैं. नगरीय संपत्तियों की पहचान के लिए चल रही नक्शा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. 10 नगर निकायों में लागू होगी नक्शा परियोजना: नक्शा परियोजना के तहत पायलट चरण में 10 नगर निकायों का चयन किया गया है. इनमें से पांच निकायों- गोरखपुर नगर निगम, झांसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी), हरदोई और चित्रकूटधाम में ई-नगरसेवा और नक्शा, दोनों व्यवस्थाओं की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लागू की जानी है. बैठक में बताया गया कि नक्शा परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करना है. इससे संपत्ति के वैधानिक स्वामित्व की पुष्टि करने में मदद मिलेगी. संपत्ति कर और स्वामित्व की पहचान के लिए अलग-अलग ID: बैठक में बताया गया कि ई-नगरसेवा पोर्टल पर बनाई जाने वाली 17 अंकों की आईडी का इस्तेमाल संपत्ति कर के निर्धारण और वसूली के लिए किया जाता है. वहीं, नक्शा परियोजना के तहत तैयार होने वाला अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा. दोनों व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बनाने के लिए राज्य स्तर के ई-नगरसेवा डेटाबेस और केंद्र स्तर के नक्शा डेटाबेस को सीधे एपीआई के माध्यम से जोड़ने की व्यवस्था की गई है. चयनित 10 नगर निकायों में नक्शा परियोजना का काम पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 रखा गया है.