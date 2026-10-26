यूपी में संपत्ति खरीदारों को बड़ी राहत: अब रजिस्ट्री के बाद अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, शुरू होगी स्वतः नामांतरण की सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की व्यवस्था करने जा रही है. एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:39 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत रजिस्ट्री से जुड़ा डेटा ऑनलाइन संबंधित विभागों तक पहुंचेगा, जिससे संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो सकेगी.
यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से संपत्तियों की पहचान होगी आसान: सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनिक प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था की समीक्षा की गई. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अलग-अलग तरह की संपत्तियों की पहचान और उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं. कृषि भूमि के लिए खसरा संख्या आधारित यूनिक प्रॉपर्टी आईडी उपलब्ध है, जबकि आबादी की जमीन के लिए 13 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी यानी घरौनी तैयार की जा रही है. इसके अलावा, आवास और औद्योगिक विकास विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर रहे हैं.
ई-नगरसेवा पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज: बैठक में नगर विकास विभाग ने ई-नगरसेवा पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों की जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों के नगर निकायों में इस पोर्टल पर 34.70 लाख संपत्तियां दर्ज थीं और उनके लिए 17 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही थी. बैठक में यह भी बताया गया कि ई-नगरसेवा पोर्टल पर कुल 75 में से 71 नगर निकायों में आईडी बनाने का काम हो चुका है और पोर्टल पर 56.57 लाख संपत्तियां दर्ज हैं. नगरीय संपत्तियों की पहचान के लिए चल रही नक्शा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
10 नगर निकायों में लागू होगी नक्शा परियोजना: नक्शा परियोजना के तहत पायलट चरण में 10 नगर निकायों का चयन किया गया है. इनमें से पांच निकायों- गोरखपुर नगर निगम, झांसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बाराबंकी), हरदोई और चित्रकूटधाम में ई-नगरसेवा और नक्शा, दोनों व्यवस्थाओं की यूनिक प्रॉपर्टी आईडी लागू की जानी है. बैठक में बताया गया कि नक्शा परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करना है. इससे संपत्ति के वैधानिक स्वामित्व की पुष्टि करने में मदद मिलेगी.
संपत्ति कर और स्वामित्व की पहचान के लिए अलग-अलग ID: बैठक में बताया गया कि ई-नगरसेवा पोर्टल पर बनाई जाने वाली 17 अंकों की आईडी का इस्तेमाल संपत्ति कर के निर्धारण और वसूली के लिए किया जाता है. वहीं, नक्शा परियोजना के तहत तैयार होने वाला अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा. दोनों व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बनाने के लिए राज्य स्तर के ई-नगरसेवा डेटाबेस और केंद्र स्तर के नक्शा डेटाबेस को सीधे एपीआई के माध्यम से जोड़ने की व्यवस्था की गई है. चयनित 10 नगर निकायों में नक्शा परियोजना का काम पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 रखा गया है.
संपत्ति बेचने के अधिकार की पुष्टि के लिए मान्य होंगे दस्तावेज: संपत्ति की खरीद-बिक्री में स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की अहम भूमिका को देखते हुए बैठक में मान्य अभिलेखों की पहचान पर भी चर्चा हुई. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति बेचने के अधिकार की प्रथम दृष्टया पुष्टि के लिए खतौनी और घरौनी को मान्य अभिलेख के रूप में चिह्नित किया गया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन और औद्योगिक विकास विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में संपत्ति के विक्रय अधिकार की पुष्टि के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान करेंगे. इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है.
आवंटन पत्र, रजिस्ट्री और लीज डीड भी होंगे अहम: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बैठक में बताया कि भवन मानचित्र की मंजूरी की प्रक्रिया स्वामित्व का निर्धारण होने के बाद ही पूरी की जाती है. विकास प्राधिकरणों, परिषदों और अन्य संस्थाओं की ओर से आवंटित जमीन या संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं. ऐसे मामलों में आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, बैनामा और लीज डीड जैसे दस्तावेज स्वामित्व के मान्य साक्ष्य हो सकते हैं. संबंधित विभागों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार ऐसे दस्तावेजों की पहचान कर स्पष्ट व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
ऑनलाइन दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए बनेगी SOP: राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण, अपडेट और एकीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए बैठक में मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने पर जोर दिया गया. यह भी तय किया गया कि अभिलेखों में विवाद होने या संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे स्पष्ट किया जाएगा. इस काम के लिए महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा चुकी है. समिति में राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों को भी शामिल किया जाना है.
समिति की रिपोर्ट के बाद तैयार होगी प्रक्रिया: समिति अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को सौंपेगी, जिसके बाद राजस्व विभाग जरूरी एसओपी तैयार करेगा. अन्य विभागों को भी अपने स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य संपत्तियों के रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित करना और विभागों के बीच डेटा साझा करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है. यदि स्वतः नामांतरण की व्यवस्था लागू होती है, तो रजिस्ट्री के बाद लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में आवेदन करने और रिकॉर्ड अपडेट कराने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है.
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