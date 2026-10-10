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अखिलेश यादव को क्यों याद आई 'दंगल' की मिट्टी; 2027 के लिए सपा ने बदला राजनैतिक अंदाज

मुलायम की विरासत, अखिलेश की सियासत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी की सियासत में 'धरतीपुत्र' और 'नेताजी' नाम से सम्मान पाने वाले मुलायम सिंह यादव एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं. अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव की विरासत से कनेक्ट करने की पहल की है. इस बार मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि यानी 10 अक्टूबर को सैफई और लखनऊ में 'दंगल' का आयोजन है. अखिलेश ने हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिट्टी लेकर सैफई पहुंचने का आह्वान किया है. अखिलेश की यह पहल मुलायम सिंह यादव से भावनात्मक जुड़ाव का संदेश है. पिता-पुत्र की राजनीति, जमीनी पकड़ और आगामी चुनाव की रणनीति पर केंद्रित पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की यादों को फिर से ताजा कर रही है. 10 अक्टूबर को लायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर सैफई में उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचे हैं. इस मौके पर सैफई के साथ लखनऊ में भी दंगल समेत कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है.

खुर्शीद अहमद की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) सैफई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं को मिट्टी लेकर सैफई पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास उसे रखा जा सके. यह पहल केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी अपने संस्थापक की विरासत, कार्यकर्ताओं के भावनात्मक जुड़ाव और जमीनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश है. प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर नहीं लिया जाता. उन्हें उस राजनीतिक दौर के नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय के बीच अपना मजबूत जनाधार तैयार किया. गांव, किसान, नौजवान और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से जुड़ी राजनीति उनकी पहचान का अहम हिस्सा रही. नए दौर की राजनीति कर रहे अखिलेश: वहीं, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की राजनीति ने नए दौर में प्रवेश किया है, जहां सामाजिक समीकरणों के साथ-साथ गठबंधन, आधुनिक चुनावी प्रबंधन, युवा मतदाताओं, डिजिटल प्रचार और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर है. ऐसे में मुलायम की विरासत और अखिलेश की सियासत के बीच समानताओं और बदलावों को समझना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है. लखनऊ सपा कार्यालय पर लगी मुलायम सिंह की होर्डिंग. (Photo Credit: ETV Bharat) मुलायम सिंह यादव की राजनीति: राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान ऐसा रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता. मुलायम सिंह यादव ने केवल चुनाव लड़कर सत्ता हासिल नहीं की, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तैयार करके नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी खड़ी की. उनके राजनीतिक संगठन से निकले कई नेता आगे चलकर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और संसद तक पहुंचे. योगेश मिश्रा के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा जुड़ाव था. उन्होंने यादव समुदाय के साथ-साथ दूसरे पिछड़े वर्गों को भी अपने राजनीतिक आधार से जोड़ने की कोशिश की. मुस्लिम समुदाय का समर्थन भी उनकी राजनीति की एक महत्वपूर्ण ताकत बना. इस सामाजिक गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत राजनीतिक पहचान दी और मुलायम सिंह यादव को प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अखिलेश का कद बढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat) तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम: मुलायम सिंह यादव तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला. इसके बाद 1993 और 2003 में भी वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. उनका राजनीतिक सफर ऐसे समय में आगे बढ़ा, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व कमजोर हो रहा था. मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का सवाल तेजी से उभर रहा था. इसी दौर में सामाजिक न्याय, आरक्षण और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी. मुलायम सिंह यादव ने इस बदलते राजनीतिक माहौल को समझते हुए पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अपना जनाधार मजबूत किया. उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि वह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे. विधानसभा क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक संगठन तैयार करना और चुनाव के समय उसे सक्रिय करना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा. यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें केवल एक बड़े नेता के रूप में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच से उभरे ऐसे नेतृत्व के तौर पर याद करते हैं, जिसने सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया. धरतीपुत्र के नाम से जाने जाते थे मुलायम सिंह यादव. (Photo Credit: ETV Bharat) कांग्रेस से मुकाबला भाजपा के वर्चस्व को चुनौती: योगेश मिश्रा बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राजनीति के बीच अंतर को समझने के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करना जरूरी है, जिनमें दोनों नेताओं ने अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया. मुलायम सिंह यादव के शुरुआती राजनीतिक दौर में कांग्रेस प्रदेश की राजनीति की प्रमुख ताकत थी. बाद के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के उभार, मंडल-कमंडल की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की मजबूती ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया. मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस और भाजपा, दोनों को चुनौती दी. वर्ष 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान उनकी सरकार और कारसेवकों को लेकर लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे. इस दौर में मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी, जबकि भाजपा के साथ उनका वैचारिक और राजनीतिक टकराव भी उनकी पहचान का हिस्सा बना. हालांकि, उनकी राजनीति का पूरा मूल्यांकन केवल किसी एक मुद्दे या समुदाय के समर्थन तक सीमित करके नहीं किया जा सकता. सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और क्षेत्रीय नेतृत्व के विकास में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही. मुलायम जमीनी नेता: राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा का कहना है कि मुलायम सिंह यादव जिस समय राजनीति कर रहे थे, उस समय उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के बड़े नेता थे. कांग्रेस से मुकाबला भी उनकी राजनीति का अहम हिस्सा था. उस समय के राजनीतिक संघर्षों और चुनावी परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी. अयोध्या में अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat) अखिलेश का किससे मुकाबला: इसके विपरीत, अखिलेश यादव के सामने आज भाजपा का ऐसा संगठनात्मक ढांचा है, जो केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों स्तरों पर लंबे समय से मजबूत चुनावी अभियान चलाता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं. ऐसे में अखिलेश यादव को केवल अपने पारंपरिक मतदाता आधार को मजबूत करने की चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा के व्यापक संगठन, चुनावी रणनीति और राजनीतिक संदेश का मुकाबला भी करना है. योगेश मिश्रा के मुताबिक, दोनों नेताओं के दौर की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक कार्यशैली में अंतर स्वाभाविक है. उनका मानना है कि अगर मुलायम सिंह यादव आज की राजनीतिक परिस्थितियों में सक्रिय होते, तो वह भी समय के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करते.