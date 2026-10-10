अखिलेश यादव को क्यों याद आई 'दंगल' की मिट्टी; 2027 के लिए सपा ने बदला राजनैतिक अंदाज
पेश है लखनऊ से संवाददाता खुर्शीद अहमद की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 2:31 PM IST
लखनऊ: यूपी की सियासत में 'धरतीपुत्र' और 'नेताजी' नाम से सम्मान पाने वाले मुलायम सिंह यादव एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं. अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव की विरासत से कनेक्ट करने की पहल की है. इस बार मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि यानी 10 अक्टूबर को सैफई और लखनऊ में 'दंगल' का आयोजन है. अखिलेश ने हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिट्टी लेकर सैफई पहुंचने का आह्वान किया है. अखिलेश की यह पहल मुलायम सिंह यादव से भावनात्मक जुड़ाव का संदेश है. पिता-पुत्र की राजनीति, जमीनी पकड़ और आगामी चुनाव की रणनीति पर केंद्रित पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की यादों को फिर से ताजा कर रही है. 10 अक्टूबर को लायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर सैफई में उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचे हैं. इस मौके पर सैफई के साथ लखनऊ में भी दंगल समेत कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है.
सैफई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं को मिट्टी लेकर सैफई पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास उसे रखा जा सके. यह पहल केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी अपने संस्थापक की विरासत, कार्यकर्ताओं के भावनात्मक जुड़ाव और जमीनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश है.
प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री या समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर नहीं लिया जाता. उन्हें उस राजनीतिक दौर के नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय के बीच अपना मजबूत जनाधार तैयार किया. गांव, किसान, नौजवान और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से जुड़ी राजनीति उनकी पहचान का अहम हिस्सा रही.
नए दौर की राजनीति कर रहे अखिलेश: वहीं, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की राजनीति ने नए दौर में प्रवेश किया है, जहां सामाजिक समीकरणों के साथ-साथ गठबंधन, आधुनिक चुनावी प्रबंधन, युवा मतदाताओं, डिजिटल प्रचार और व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर है. ऐसे में मुलायम की विरासत और अखिलेश की सियासत के बीच समानताओं और बदलावों को समझना 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है.
मुलायम सिंह यादव की राजनीति: राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान ऐसा रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता.
मुलायम सिंह यादव ने केवल चुनाव लड़कर सत्ता हासिल नहीं की, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तैयार करके नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी खड़ी की. उनके राजनीतिक संगठन से निकले कई नेता आगे चलकर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और संसद तक पहुंचे.
योगेश मिश्रा के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा जुड़ाव था. उन्होंने यादव समुदाय के साथ-साथ दूसरे पिछड़े वर्गों को भी अपने राजनीतिक आधार से जोड़ने की कोशिश की.
मुस्लिम समुदाय का समर्थन भी उनकी राजनीति की एक महत्वपूर्ण ताकत बना. इस सामाजिक गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत राजनीतिक पहचान दी और मुलायम सिंह यादव को प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम: मुलायम सिंह यादव तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला. इसके बाद 1993 और 2003 में भी वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.
उनका राजनीतिक सफर ऐसे समय में आगे बढ़ा, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व कमजोर हो रहा था. मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का सवाल तेजी से उभर रहा था.
इसी दौर में सामाजिक न्याय, आरक्षण और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी. मुलायम सिंह यादव ने इस बदलते राजनीतिक माहौल को समझते हुए पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच अपना जनाधार मजबूत किया.
उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि वह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे. विधानसभा क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक संगठन तैयार करना और चुनाव के समय उसे सक्रिय करना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा.
यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें केवल एक बड़े नेता के रूप में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच से उभरे ऐसे नेतृत्व के तौर पर याद करते हैं, जिसने सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया.
कांग्रेस से मुकाबला भाजपा के वर्चस्व को चुनौती: योगेश मिश्रा बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राजनीति के बीच अंतर को समझने के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करना जरूरी है, जिनमें दोनों नेताओं ने अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया.
मुलायम सिंह यादव के शुरुआती राजनीतिक दौर में कांग्रेस प्रदेश की राजनीति की प्रमुख ताकत थी. बाद के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के उभार, मंडल-कमंडल की राजनीति और क्षेत्रीय दलों की मजबूती ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया.
मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस और भाजपा, दोनों को चुनौती दी. वर्ष 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान उनकी सरकार और कारसेवकों को लेकर लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे.
इस दौर में मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी, जबकि भाजपा के साथ उनका वैचारिक और राजनीतिक टकराव भी उनकी पहचान का हिस्सा बना.
हालांकि, उनकी राजनीति का पूरा मूल्यांकन केवल किसी एक मुद्दे या समुदाय के समर्थन तक सीमित करके नहीं किया जा सकता. सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी और क्षेत्रीय नेतृत्व के विकास में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही.
मुलायम जमीनी नेता: राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा का कहना है कि मुलायम सिंह यादव जिस समय राजनीति कर रहे थे, उस समय उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के बड़े नेता थे. कांग्रेस से मुकाबला भी उनकी राजनीति का अहम हिस्सा था. उस समय के राजनीतिक संघर्षों और चुनावी परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी.
अखिलेश का किससे मुकाबला: इसके विपरीत, अखिलेश यादव के सामने आज भाजपा का ऐसा संगठनात्मक ढांचा है, जो केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों स्तरों पर लंबे समय से मजबूत चुनावी अभियान चलाता रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं. ऐसे में अखिलेश यादव को केवल अपने पारंपरिक मतदाता आधार को मजबूत करने की चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा के व्यापक संगठन, चुनावी रणनीति और राजनीतिक संदेश का मुकाबला भी करना है.
योगेश मिश्रा के मुताबिक, दोनों नेताओं के दौर की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक कार्यशैली में अंतर स्वाभाविक है. उनका मानना है कि अगर मुलायम सिंह यादव आज की राजनीतिक परिस्थितियों में सक्रिय होते, तो वह भी समय के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करते.
अखिलेश यादव की सियासत: अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद पार्टी की राजनीति को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश की है. उनके नेतृत्व में पार्टी ने पारंपरिक सामाजिक आधार को बनाए रखते हुए अपने राजनीतिक गठजोड़ का विस्तार करने पर जोर दिया है.
वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने. उस समय युवा नेतृत्व, विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को उनकी राजनीति के प्रमुख संदेशों के रूप में पेश किया गया. लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं उनके कार्यकाल की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बनीं.
हालांकि, अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि वह अपने पिता की ओर से तैयार किए गए मजबूत सामाजिक आधार को बनाए रखते हुए पार्टी को बदलती चुनावी परिस्थितियों के अनुकूल कैसे बनाएं. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन के अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद पार्टी के सामने नए राजनीतिक विकल्प तलाशने की जरूरत बढ़ी.
2024 का लोकसभा चुनाव: वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की, लेकिन वह सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सकी.
इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर महत्वपूर्ण राजनीतिक वापसी की. इस प्रदर्शन ने पार्टी के लिए विपक्ष की राजनीति में नई संभावनाएं पैदा कीं और अखिलेश यादव के नेतृत्व को भी मजबूती दी.
इस दौरान अखिलेश यादव की राजनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा प्रमुखता से सामने आया. इसके जरिए पार्टी ने पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक व्यापक राजनीतिक मंच पर जोड़ने की कोशिश की.
यह रणनीति मुलायम सिंह यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश अधिक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व और विभिन्न समुदायों के बीच नए गठजोड़ पर केंद्रित है.
क्या बदल गया सपा का राजनीतिक अंदाज: मुलायम सिंह यादव की राजनीति का बड़ा आधार व्यक्तिगत संपर्क, स्थानीय नेतृत्व, गांवों में संगठन की पकड़ और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद था. वह क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाने और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बनाने के लिए जाने जाते थे.
उनकी शैली में राजनीतिक बातचीत, संगठनात्मक पकड़ और स्थानीय समीकरणों की अहम भूमिका थी. अखिलेश यादव के नेतृत्व में इन परंपरागत तत्वों के साथ कई नए तरीके जुड़े हैं. आज चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, डेटा आधारित रणनीति और व्यापक गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
अखिलेश यादव की राजनीति में भी इन माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ा है. यह कहना उचित नहीं होगा कि जमीनी संगठन की भूमिका समाप्त हो गई है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बूथ स्तर का प्रबंधन, स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जातीय-सामाजिक समीकरण आज चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं.
दोनों नेताओं के बीच एक समानता यह भी है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में सामाजिक न्याय और भाजपा का मुकाबला अब भी महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं. अंतर यह है कि मुलायम सिंह यादव ने जिस दौर में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया, उस दौर की चुनौतियां अलग थीं.
वहीं, अखिलेश यादव को सामाजिक न्याय की राजनीति को नए मतदाता समूहों, बदलती आकांक्षाओं और आधुनिक चुनावी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रासंगिक बनाए रखना है. अखिलेश के सामने पार्टी के भीतर नई पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने और पुराने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाए रखने की चुनौती भी है.
मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने अनेक नेताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। ऐसे में 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के लिए यह देखना अहम होगा कि वह अपने संगठन में कितने नए चेहरों को अवसर देती है.
मुलायम की विरासत को मजबूती: मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सैफई में प्रतिमा अनावरण और प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मिट्टी लाने का आह्वान राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.
मिट्टी का प्रतीकात्मक महत्व गांव, क्षेत्र, स्थानीय पहचान और अपनी जड़ों से जुड़ाव के रूप में देखा जा सकता है. पार्टी इस आयोजन के जरिए कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों से जोड़ने के साथ-साथ उनके राजनीतिक योगदान को नए सिरे से सामने लाने की कोशिश कर रही है.
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के लिए अपने संगठन को सक्रिय करने का अवसर भी बन सकते हैं. हालांकि, किसी भी राजनीतिक आयोजन का चुनावी लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि भावनात्मक जुड़ाव को पार्टी किस हद तक संगठनात्मक मजबूती, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के भरोसे में बदल पाती है.
अखिलेश यादव के सामने चुनौती केवल मुलायम सिंह यादव की विरासत को याद करने की नहीं, बल्कि उस विरासत के मूल तत्वों को मौजूदा राजनीति में प्रभावी बनाने की है.
इसके लिए पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने के साथ अन्य सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना और भाजपा के चुनावी संगठन का प्रभावी मुकाबला करना जरूरी होगा.
मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक 'नेताजी' और 'धरतीपुत्र' के नाम से याद करते हैं. इन संबोधनों के पीछे उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसानों और पिछड़े वर्गों से जुड़ाव तथा लंबे राजनीतिक संघर्ष की छवि रही है.
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