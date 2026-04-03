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UP ATS ने चार संदिग्ध को किया गिरफ्तार; रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की थी योजना, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे

चार संदिग्ध गिरफ्तार ( Photo credit: )