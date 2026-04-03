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UP ATS ने चार संदिग्ध को किया गिरफ्तार; रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की थी योजना, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे

यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया.

चार संदिग्ध गिरफ्तार
चार संदिग्ध गिरफ्तार (Photo credit:)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है. यूपी एटीएस ने सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने वाले और देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है.

टीम ने चार संदिग्धों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण संस्थानों और राजनैतिक व्यक्तियों की रेकी कर पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी उपलब्ध कराना और योजना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना था.

एटीएस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, टीम ने संदिग्ध आरोपी साकिब, विकास, लोकेश, अरबाब को गिरफ्तार किया है. गिरोह का मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल मेरठ में नाई का काम करता है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी और ग्रुपों के कई नंबरों से जुड़ा था.

गिरोह देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने, रेलवे सिग्नल बाॅक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने के काम में लगा था.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपियों द्वारा कुछ स्थानों पर छोटी आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया. घटना की वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी इस काम में जुड़ा हुआ था. 2 अप्रैल को गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब ने अपने साथियों के साथ मिलकर, लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी.

जिसके पहले ही एटीएस ने मौके से साकिब (25), विकास (27), लोकेश (19), अरबाब (20) को गिरफ्तार किया है. एटीएस के मुताबिक, संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों के पास से सात मोबाइल, ज्लनशील पदार्थ, 24 पंपलेट और आधार कार्ड बरामद हुए हैं.

यह भी पढ़ें : UP एटीएस ने ISIS मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, मुरादाबाद से कर रहा था बीडीएस की पढ़ाई

Last Updated : April 3, 2026 at 9:36 PM IST

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