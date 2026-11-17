ETV Bharat / state

यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस: शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, 496 खंड शिक्षा अधिकारियों के TRANSFER

यूपी में चली तबादलों की रेल ( etv bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है. आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के बीच अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए हैं. शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का तबादला किया गया है. इन अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर नई तैनाती दी गई है.





संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तबादलों के पीछे मुख्य वजह एक जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात अधिकारियों को हटाने का निर्वाचन संबंधी निर्देश है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है,





496 अधिकारियों की नामवार सूची

शासन स्तर पर जारी सूची के मुताबिक त्रिवेंद्र कुमार को मेरठ से बुलंदशहर अजय कुमार को मेरठ से बुलंदशहर जयप्रकाश सिंह को मेरठ से गाजियाबाद कुसुम सैनी को मेरठ से हापुड़ सुरेंद्र सिंह को मेरठ से बुलंदशहर प्रदीप कुमार को मेरठ से बुलंदशहर कुसुम सिंह को बुलंदशहर से मेरठ हेमलता को बुलंदशहर से हापुड़ श्याम कुमार को बुलंदशहर से मेरठ शाहिद हुसैन को बुलंदशहर से मेरठ राजलक्ष्मी पांडे को बुलंदशहर से बागपत भेजा गया है.





इसी तरह अमन गुप्ता को बुलंदशहर से लखीमपुर खीरी अमित कुमार गुप्ता को बुलंदशहर से बागपत गोपाल त्यागी को बुलंदशहर से हापुड़ प्रियंका शर्मा को बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर ऐसा भी को बुलंदशहर से मेरठ दीप कुमार को बुलंदशहर से हापुड़ कविता चौहान को गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर पंकज चतुर्वेदी को हापुर से गाजियाबाद सर्वेश कुमार को हापुर से बुलंदशहर योगेश कुमार गुप्ता को हापुर से संभल चंद्र भूषण प्रसाद को गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़ में तैनाती दी गई है.



उदित कुमार को बागपत से शामली सुभाष चंद्र को बागपत से बुलंदशहर सचिन रानी को बागपत से बुलंदशहर निशा को बागपत से बुलंदशहर जितेंद्र कुमार को सहारनपुर से बिजनौर सुरेश त्यागी को सहारनपुर से शामली नीलम तोमर को सहारनपुर से शामली वीरेंद्र शर्मा को सहारनपुर से मुजफ्फरनगर किरण यादव को मुजफ्फरनगर से शामली राकेश कुमार गौड़ को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर संजय भारती को मुजफ्फरनगर से शामली अमर वीर सिंह को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर ध्यानचंद को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर सविता डबराल को शामली से बिजनौर प्रिंसी को शामली से मुजफ्फरनगर विकास कुमार को शामली से अमरोहा भेजा गया है.





राहुल को शामली से मुजफ्फरनगर सुशील कुमार शर्मा को शामली से मुजफ्फरनगर महेंद्र सिंह को आगरा से फिरोजाबाद अमरनाथ को आगरा से मथुरा सुमित कुमार को आगरा से मथुरा उमेश कुमार गौतम को आगरा से हाथरस सौरभ आनंद को आगरा से मथुरा महेश चंद्र को आगरा से फिरोजाबाद धर्मराज सरोज को आगरा से मैनपुरी जगत सिंह राजपूत को आगरा से फिरोजाबाद रवि प्रकाश को मैनपुरी से मथुरा जमील अहमद को मैनपुरी से आगरा सुशील कुमार दुबे को मैनपुरी से आगरा सचिन कुमार को मैनपुरी से फिरोजाबाद भेजा गया है.

बुद्धसेन सिंह को मथुरा से आगरा नरेंद्र कुमार को मथुरा से मैनपुरी विनय प्रताप सिंह को मथुरा से मैनपुरी कौशल कुमार को मथुरा से आगरा ओम प्रकाश अकेला को फिरोजाबाद से मथुरा हेतराम को फिरोजाबाद से आगरा भूपेंद्र सिंह को फिरोजाबाद से आगरा नंद की कुमार को फिरोजाबाद से आगरा ज्योति पाठक को फिरोजाबाद से मैनपुरी राम शंकर को अलीगढ़ से हाथरस अवधेश कुमार सोनकर को अलीगढ़ से बुलंदशहर विनोद कुमार को अलीगढ़ से हाथरस सुबोध कुमार को अलीगढ़ से बुलंदशहर भेजा गया है.





जितेंद्र कुमार को अलीगढ़ से कासगंज विद्यानंदन को अलीगढ़ से बदायूं भुवन प्रकाश को हाथरस से एटा आलोक प्रताप श्रीवास्तव को हाथरस से एटा अखिलेश प्रताप सिंह हाथरस से कासगंज विजय चौहान हाथरस से बुलंदशहर सुल्तान अहमद हाथरस से फिरोजाबाद गिरिराज सिंह हाथरस से अलीगढ़ पूनम चौधरी हाथरस एट प्रीति गोयल कासगंज से एटा राजेश कुमार चौधरी कासगंज से हाथरस भेज गए हैं.