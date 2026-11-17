यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस: शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, 496 खंड शिक्षा अधिकारियों के TRANSFER
इन अधिकारियों को अन्य ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर नई तैनाती दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:13 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है. आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के बीच अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए गए हैं. शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के 496 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का तबादला किया गया है. इन अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) पर नई तैनाती दी गई है.
संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तबादलों के पीछे मुख्य वजह एक जिले में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात अधिकारियों को हटाने का निर्वाचन संबंधी निर्देश है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है,
496 अधिकारियों की नामवार सूची
शासन स्तर पर जारी सूची के मुताबिक त्रिवेंद्र कुमार को मेरठ से बुलंदशहर अजय कुमार को मेरठ से बुलंदशहर जयप्रकाश सिंह को मेरठ से गाजियाबाद कुसुम सैनी को मेरठ से हापुड़ सुरेंद्र सिंह को मेरठ से बुलंदशहर प्रदीप कुमार को मेरठ से बुलंदशहर कुसुम सिंह को बुलंदशहर से मेरठ हेमलता को बुलंदशहर से हापुड़ श्याम कुमार को बुलंदशहर से मेरठ शाहिद हुसैन को बुलंदशहर से मेरठ राजलक्ष्मी पांडे को बुलंदशहर से बागपत भेजा गया है.
इसी तरह अमन गुप्ता को बुलंदशहर से लखीमपुर खीरी अमित कुमार गुप्ता को बुलंदशहर से बागपत गोपाल त्यागी को बुलंदशहर से हापुड़ प्रियंका शर्मा को बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर ऐसा भी को बुलंदशहर से मेरठ दीप कुमार को बुलंदशहर से हापुड़ कविता चौहान को गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर पंकज चतुर्वेदी को हापुर से गाजियाबाद सर्वेश कुमार को हापुर से बुलंदशहर योगेश कुमार गुप्ता को हापुर से संभल चंद्र भूषण प्रसाद को गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़ में तैनाती दी गई है.
उदित कुमार को बागपत से शामली सुभाष चंद्र को बागपत से बुलंदशहर सचिन रानी को बागपत से बुलंदशहर निशा को बागपत से बुलंदशहर जितेंद्र कुमार को सहारनपुर से बिजनौर सुरेश त्यागी को सहारनपुर से शामली नीलम तोमर को सहारनपुर से शामली वीरेंद्र शर्मा को सहारनपुर से मुजफ्फरनगर किरण यादव को मुजफ्फरनगर से शामली राकेश कुमार गौड़ को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर संजय भारती को मुजफ्फरनगर से शामली अमर वीर सिंह को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर ध्यानचंद को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर सविता डबराल को शामली से बिजनौर प्रिंसी को शामली से मुजफ्फरनगर विकास कुमार को शामली से अमरोहा भेजा गया है.
राहुल को शामली से मुजफ्फरनगर सुशील कुमार शर्मा को शामली से मुजफ्फरनगर महेंद्र सिंह को आगरा से फिरोजाबाद अमरनाथ को आगरा से मथुरा सुमित कुमार को आगरा से मथुरा उमेश कुमार गौतम को आगरा से हाथरस सौरभ आनंद को आगरा से मथुरा महेश चंद्र को आगरा से फिरोजाबाद धर्मराज सरोज को आगरा से मैनपुरी जगत सिंह राजपूत को आगरा से फिरोजाबाद रवि प्रकाश को मैनपुरी से मथुरा जमील अहमद को मैनपुरी से आगरा सुशील कुमार दुबे को मैनपुरी से आगरा सचिन कुमार को मैनपुरी से फिरोजाबाद भेजा गया है.
बुद्धसेन सिंह को मथुरा से आगरा नरेंद्र कुमार को मथुरा से मैनपुरी विनय प्रताप सिंह को मथुरा से मैनपुरी कौशल कुमार को मथुरा से आगरा ओम प्रकाश अकेला को फिरोजाबाद से मथुरा हेतराम को फिरोजाबाद से आगरा भूपेंद्र सिंह को फिरोजाबाद से आगरा नंद की कुमार को फिरोजाबाद से आगरा ज्योति पाठक को फिरोजाबाद से मैनपुरी राम शंकर को अलीगढ़ से हाथरस अवधेश कुमार सोनकर को अलीगढ़ से बुलंदशहर विनोद कुमार को अलीगढ़ से हाथरस सुबोध कुमार को अलीगढ़ से बुलंदशहर भेजा गया है.
जितेंद्र कुमार को अलीगढ़ से कासगंज विद्यानंदन को अलीगढ़ से बदायूं भुवन प्रकाश को हाथरस से एटा आलोक प्रताप श्रीवास्तव को हाथरस से एटा अखिलेश प्रताप सिंह हाथरस से कासगंज विजय चौहान हाथरस से बुलंदशहर सुल्तान अहमद हाथरस से फिरोजाबाद गिरिराज सिंह हाथरस से अलीगढ़ पूनम चौधरी हाथरस एट प्रीति गोयल कासगंज से एटा राजेश कुमार चौधरी कासगंज से हाथरस भेज गए हैं.
सुरेंद्र कुमार अहिरवार कासगंज एटा राजकुमार कासगंज से अलीगढ़ आरती कॉस्को कासगंज से हाथरस पवन को एटा से इटावा अमित सक्सेना को एटा से अलीगढ़ दीप्ति को एटा से कासगंज मुकेश कुमार को एटा से कासगंज नेत्रपाल को एटा से कासगंज अंकित मिश्रा को एटा से अलीगढ़ भानु शंकर गंगवार को बरेली से शाहजहांपुर डॉक्टर जगदीश कुमार को बरेली से पीलीभीत गए हैं.
विवेक शर्मा को बरेली से बदायूं शीशपाल को बरेली से शाहजहांपुर शशांक शुक्ला को बरेली से पीलीभीत अवनीश कुमार को बरेली से इस्लामपुर सुनीत कुमार शर्मा को बरेली से शाहजहांपुर राजेश कुमार को बरेली से बदायूं सतीश कुमार वर्मा को बरेली से शाहजहांपुर का चार्ज दिया गया है.
पूरन सिंह को बरेली से बदायूं मुकेश कुमार भारती को बरेली से पीलीभीत विजय कुमार को बरेली से शाहजहांपुर लक्ष्मी नारायण को बदायूं से शाहजहांपुर दिलीप कुमार को बदायूं से अलीगढ़ राजेंद्र प्रसाद को बदायूं से बरेली प्रशांत सिंह राठौड़ को बदायूं से लखीमपुर खीरी मनोज राय को बदायूं से शाहजहांपुर भूपेंद्र सिंह को बदायूं से बरेली ज्योति प्रकाश तिवारी को बदायूं से बरेली विजय वीरेंद्र सिंह को पीलीभीत से रामपुर सुनील कुमार सिंह को पीलीभीत से बदायूं अमूल कुमार को पीलीभीत से बरेली हर्षित शर्मा को पीलीभीत से बरेली कृष्ण कुमार को शाहजहांपुर से बरेली भेजा गया है.
अजय कुमार को शाहजहांपुर से बरेली अरविंद कुमार को शाहजहांपुर से सीतापुर रमेश पंकज को शाहजहांपुर से बरेली नवीन कुमार को शाहजहांपुर से बरेली यशवंत सिंह को शाहजहांपुर से लखीमपुर खीरी शाहीन अंसारी को शाहजहांपुर से लखीमपुर खीरी नीरज कुमार शुक्ला को शाहजहांपुर से सीतापुर विनय कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर से बरेली सुमन मिश्रा को प्रयागराज से रायबरेली प्रतिभा सिंह को प्रयागराज से प्रतापगढ़ अखिलेश को प्रयागराज से कौशांबी शैलपति यादव को प्रयागराज से प्रतापगढ़ लाल जी शर्मा को प्रयागराज से कौशांबी प्रदीप कुमार सिंह को प्रयागराज से प्रतापगढ़ में तैनाती दी गई है.
नीलम शाक्यवार को प्रयागराज से प्रतापगढ़ मोहम्मद रिजवान खान को प्रयागराज से वाराणसी वीरेंद्र कुमार कनौजिया को प्रयागराज से लखनऊ संजय सिंह को प्रतापगढ़ से मिर्जापुर संतोष कुमार वर्मा को प्रतापगढ़ से प्रयागराज प्रभाकर यादव प्रतापगढ़ से प्रयागराज ओम नारायण सिंह को प्रतापगढ़ से रायबरेली रवि शंकर उपाध्याय को प्रतापगढ़ से प्रयागराज गुलाबचंद को प्रतापगढ़ से अंबेडकर नगर अमित दुबे को प्रतापगढ़ से प्रयागराज आशीष मिश्रा को प्रतापगढ़ से फतेहपुर भेजा गया है.
सुरेश कुमार सरोज को प्रतापगढ़ से फतेहपुर बंशीधर पांडे को प्रतापगढ़ से प्रयागराज शुभम कुमार को प्रतापगढ़ से मिर्जापुर विजेंद्र स्वरूप निगम को प्रतापगढ़ से फतेहपुर दीप्ति रिसारिया को फतेहपुर से कानपुर संजय कुमार सिंह को फतेहपुर से चित्रकूट पवन कुमार द्विवेदी को फतेहपुर से कानपुर नगर गौरव कुमार मिश्रा को फतेहपुर से प्रतापगढ़ हौसला प्रसाद को फतेहपुर से प्रतापगढ़ विनोद कुमार को फतेहपुर से कानपुर देहात राजमणि मिश्र को फतेहपुर से प्रताप प्रयागराज जिलेदार सिंह को फतेहपुर से उन्नाव नरेंद्र सिंह को फतेहपुर से मिर्जापुर अरुण कुमार सिंह को कौशांबी से प्रयागराज हिना सिद्दीकी को कौशांबी से फतेहपुर राम पांडे को वाराणसी से भदोही विजय प्रकाश यादव को वाराणसी से सोनभद्र भेजा गया है. इस तरह कुल 496 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.
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