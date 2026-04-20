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UP में "लू" की लहर ! 26 ज़िलों में 40 के पार हुआ पारा, प्रयागराज-बांदा में 'तपिश' का क़हर

यूपी में तीन दिन तक आसमान से बरसेगी आग, पारा होगा 45°C के पार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का असर जारी है. दिन में चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना भारी पड़ रहा है. अब मौसम विभाग ने कुछ जिलों में रात के समय भी मौसम अत्यधिक गर्म करने की चेतावनी जारी की है. वहीं, आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के दोनों संभागों के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई, अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं. जिसके कारण दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है. जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर. (Photo Credit; ETV Bharat) (लू) चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है. रात में तापमान बढ़ने की संभावना यहां: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में रात में तापमान बढ़ सकता है. मौसम विज्ञान विभाग ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी बताया कि दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचें. हल्के रंग के ढीले एवं सूती कपड़े पहनें. धूप में जाते समय सिर को कपड़ टोपी या छतरी से ढंककर रखें. निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें. खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस, घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी या चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें.