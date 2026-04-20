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UP में "लू" की लहर  ! 26 ज़िलों में 40 के पार हुआ पारा, प्रयागराज-बांदा में 'तपिश' का क़हर

मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी, आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है अधिकतम तापमान.

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यूपी में तीन दिन तक आसमान से बरसेगी आग, पारा होगा 45°C के पार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 10:22 AM IST

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Updated : April 20, 2026 at 10:55 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का असर जारी है. दिन में चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से निकलना भारी पड़ रहा है. अब मौसम विभाग ने कुछ जिलों में रात के समय भी मौसम अत्यधिक गर्म करने की चेतावनी जारी की है. वहीं, आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के दोनों संभागों के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई, अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं. जिसके कारण दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है.

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जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर. (Photo Credit; ETV Bharat)

(लू) चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना है.

रात में तापमान बढ़ने की संभावना यहां: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में रात में तापमान बढ़ सकता है. मौसम विज्ञान विभाग ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी बताया कि दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचें. हल्के रंग के ढीले एवं सूती कपड़े पहनें. धूप में जाते समय सिर को कपड़ टोपी या छतरी से ढंककर रखें. निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें. खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ओआरएस, घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी या चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)
हीट वेव से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके: खड़ी फसल वाले खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए शाम के समय बार-बार हल्की सिंचाई करें. खेती, खनन और अन्य खुले क्षेत्र की गतिविधियों को तदनुसार नियमित करने की आवश्यकता है. दोपहर के समय जानवरों को चराने से बचें और उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ के सेवन के साथ छाया में रखें.

हीट वेव का संभावित प्रभाव: सामान्य लोगों के लिए गर्मी सहनीय रहेगी. परंतु छोटे बच्चों, वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रषित लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. मजदूरों (औद्योगिक श्रमिक, खनन श्रमिक, मजदूर) किसानों एवं धूप में देर तक काम करने वाले लोगों में निर्जलीकरण और लू लगने की संभावना है. पशुधन और खड़ी कृषि या बागवानी फसलों पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: प्रयागराज 44.4, वाराणसी 44, बाराबंकी 42.5, सोनभद्र 42.6, आगरा 43.6, हमीरपुर 43, झांसी 43.6, गाजीपुर 42.5, सुल्तानपुर 43.8, बांदा 43.6 आज इन जगहों पर तापमान इतने तक रहेगा.

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

प्रयागराज सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना रहेगा. 23 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही होने के साथ ही अधिकतम तापमान में हल्की कमी हो सकती है. आगामी 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थानों पर लू चलने की संभावना है.

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Last Updated : April 20, 2026 at 10:55 AM IST

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