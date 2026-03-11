ETV Bharat / state

उत्तम नगर हिंसा: आरोपियों के घर गिराने पर एक हफ्ते की रोक, जानिए दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता को क्या कहा ?

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के परिवार को राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से कहा है कि वो उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ नहीं करें. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए एक सप्ताह के अंदर बेहतर याचिका दायर करने का निर्देश दिया है, तब तक नगर निगम आरोपियों के घरों में कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा.

दरअसल, बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के घर सार्वजनिक गली का अतिक्रमण कर बनाया गया है. इसे गिराने के लिए कोई नोटिस देने की जरुरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है. दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वकील संजय पोद्दार ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात का हलफनामा दें कि उनका घर सार्वजनिक गली की भूमि पर नहीं है.

सुनवाई के दौरान एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि याचिका भ्रमपूर्ण है. याचिकाकर्ताओं को दिल्ली नगर निगम के गिराने की कार्रवाई पर सीमित रहना चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि हम वो कार्रवाई करेंगे और उन्हें बेहतर याचिका दायर करने को कहेंगे. हाईकोर्ट ने 10 मार्च को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई जैसी कोई भी कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश दिया था.

बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था. 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घऱ के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था. इस मामले में आरोपी मुस्लिम समुदाय का है जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया था.