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उत्तम नगर हत्या कांड: सभी आरोपियों को सशरीर कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल रुप से पेश करने के लिए सभी आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तिथि को सशरीर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों पर हमले या उनके साथ झगड़े की कोई धमकी नहीं मिली है. लेकिन मामले की गंभीरता और सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए आरोपियों की पर्याप्त सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा जेल अधीक्षकों से कहा गया है कि वे उन कैदियों की पहचान करें जिन पर ये संदेह हो कि वे इन आरोपियों पर जेल से कोर्ट ले जाने और लेकर आने के दौरान हमला कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान इस मामले के शिकायतकर्ता ने कहा कि चार्जशीट के कुछ दस्तावेज पठनीय नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तिथि तक चार्जशीट के पठनीय दस्तावेज उपलब्ध कराएं.

सभी आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट जारी: दरअसल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि कानून-व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा का आकलन कर ये बताएं कि आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल पेश किया जा सकता है कि नहीं. आज सुनवाई इस मामले के सभी 17 आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अलग-अलग कोर्ट से पेश हुए. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने आरोपियों को सुनवाई की अगली तिथि को फिजिकल कोर्ट में पेश करने की मांग की थी ताकि कोर्ट में चल रही कार्यवाही उनकी उपस्थिति में हो.

चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया: बता दें कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान, रेहान और इमरान ऊर्फ बंटी शामिल हैं. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.