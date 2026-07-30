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उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी

पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. इस मामले में करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

दिल्ली की द्वारका कोर्ट
दिल्ली की द्वारका कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने ये आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. आज इस मामले के शिकायतकर्ता ने पुलिस की चार्जशीट पर आपत्ति जताते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की. इसका दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 8 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

इसके पहले कोर्ट ने 22 मई को 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान और रेहान शामिल हैं. कोर्ट ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलती से गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि जांच अधिकारी ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलत रूप से हिरासत में रखने के बावजूद चार्जशीट दाखिल होने तक कोई कदम नहीं उठाया. दिल्ली पुलिस ने 6 मई को चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.

दरअसल 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तरुण भुटौलिया के परिवार की एक नाबालिग लड़की ने 4 मार्च को पानी भरे बैलून एक महिला पर फेंके थे. स्थिति तब बेकाबू हो गई, जब बाद में महिला के रिश्तेदारों ने तरुण भुटौलिया पर डंडों से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया. जिसके बाद तरुण भुटौलिया की अगले दिन मौत हो गई. इस मामले में आरोपी अन्य समुदाय का है, जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया था. पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

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