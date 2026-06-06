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उत्तम नगर हत्याकांड मामला: सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत दो जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत दो जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले में गलती से गिरफ्तार आरोपी इमरान के पास से जब्त सामानों को उसे सौंपने का भी आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए.आरोपियों के वकीलों ने कहा कि उन्हें चार्जशीट के उन दस्तावेजों की सही प्रतियां मिल गई हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था.इसके पहले कोर्ट ने 22 मई को 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान और रेहान शामिल हैं. कोर्ट ने इमरान उर्फ बंटी को गलती से गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी की जांच अधिकारी ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलत रुप से हिरासत में रखने के बावजूद चार्जशीट दाखिल होने तक कोई कदम नहीं उठाया.दिल्ली पुलिस ने 6 मई को चार्जशीट दाखिल किया था.दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया.करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.