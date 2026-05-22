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उत्तम नगर होली केस: 17 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर द्वारका कोर्ट ने लिया संज्ञान, गलती से गिरफ्तार एक आरोपी होगा रिहा

कोर्ट ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलती से गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया.

द्वारका कोर्ट
द्वारका कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने एक आरोपी इमरान को गलती से गिरफ्तार होने और उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं होने के बाद बरी करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान और रेहान शामिल हैं.

कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई की जांच अधिकारी ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलत रुप से हिरासत में रखने के बावजूद चार्जशीट दाखिल होने तक कोई कदम नहीं उठाया. ऐसे में कोर्ट ने इस आदेश की प्रति ज्वांइट पुलिस कमिश्नर को जरुरी कार्रवाई के लिए भेजने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान द्वारका लॉक अप के सेकंड इंचार्ज एसआई नरेश कुमार ने अर्जी दाखिल कर कहा कि सभी आरोपियों को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही पेश करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें कोर्ट में फिजिकल पेश करने के दौरान उन पर हमला होने की संभावना है.

आरोपियों के वकीलों ने भी इस अर्जी का विरोध नहीं किया और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने पर सहमति जताई. उसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही पेश करने का आदेश दिया.

दरअसल 16 मई को कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिजिकल रुप से पेश करने के लिए सभी आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. 16 मई को दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपियों पर हमले या उनके साथ झगड़े की कोई धमकी नहीं मिली है. लेकिन मामले की गंभीरता और सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए आरोपियों की पर्याप्त सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं. सुनवाई के दौरान इस मामले के शिकायतकर्ता ने कहा कि चार्जशीट के कुछ दस्तावेज पठनीय नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तिथि तक चार्जशीट के पठनीय दस्तावेज उपलब्ध कराएं.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी 17 आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अलग-अलग कोर्ट से पेश हुए. बता दें कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.

दरअसल 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तरुण भुटौलिया के परिवार की एक नाबालिग लड़की ने 4 मार्च को पानी भरे बैलून एक महिला पर फेंके थे. स्थिति तब बेकाबू हो गई बाद में महिला के रिश्तेदारों ने तरुण भुटौलिया पर डंडों से हमला किया जिससे वो घायल हो गया. जिसके बाद तरुण भुटौलिया की अगले दिन मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं.

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