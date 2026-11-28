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NSUI के एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए उत्तम चौधरी, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बताई प्राथमिकताएं

उत्तम चौधरी, प्रदेश एनएसयूआई ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : विनोद जाखड़ के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से राजस्थान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था. लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार अब खत्म हो गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उत्तम चौधरी को राजस्थान NSUI का एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को नियुक्ति आदेश जारी किए.

लंबे इंतजार के बाद प्रदेश संगठन को मिला नया नेतृत्व : लंबे समय से प्रदेश एनएसयूआई को नए नेतृत्व का इंतजार था. अब कांग्रेस नेतृत्व ने उत्तम चौधरी को राजस्थान NSUI के एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. जिनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. उत्तम चौधरी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशभर में संगठन को सक्रिय करने और छात्र राजनीति में NSUI की भागीदारी को मजबूत करने की होगी. साथ ही छात्र नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उत्तम चौधरी पर रहेगी.