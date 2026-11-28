NSUI के एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए उत्तम चौधरी, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बताई प्राथमिकताएं
उत्तम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और नई भर्तियों की मांग के साथ राज्य सरकार को घेरने का काम किया जाएगा.
Published : November 28, 2026 at 6:57 PM IST
जयपुर : विनोद जाखड़ के नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से राजस्थान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था. लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार अब खत्म हो गया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उत्तम चौधरी को राजस्थान NSUI का एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को नियुक्ति आदेश जारी किए.
लंबे इंतजार के बाद प्रदेश संगठन को मिला नया नेतृत्व : लंबे समय से प्रदेश एनएसयूआई को नए नेतृत्व का इंतजार था. अब कांग्रेस नेतृत्व ने उत्तम चौधरी को राजस्थान NSUI के एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. जिनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. उत्तम चौधरी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशभर में संगठन को सक्रिय करने और छात्र राजनीति में NSUI की भागीदारी को मजबूत करने की होगी. साथ ही छात्र नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उत्तम चौधरी पर रहेगी.
पढ़ें : Exclusive : राजस्थान कॉलेज से रायसीना तक पहुंचे विनोद जाखड़, कहा- आज राजनीति हो गई महंगी
कैंपस से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की चुनौती : नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तम चौधरी ने बताया कि अब NSUI की गतिविधियों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक विस्तार देने पर फोकस रहेगा. छात्रसंघ चुनावों की बहाली, विद्यार्थियों की समस्याएं, फीस, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम जैसे मुद्दों पर संगठन की सक्रियता बढ़ाना अहम चुनौती होगी. इसके साथ ही जिला और कॉलेज स्तर पर संगठन की टीमों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा.
पढ़ें : उदयपुर पहुंचे विनोद जाखड़, छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर गरजे, कहा- ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ
उन्होंने बताया कि फिलहाल वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से लौटकर सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और नई भर्तियों की मांग के साथ राज्य सरकार को घेरने का काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो अग्निवीर योजना से जुड़े और अब बेरोजगार होने जा रहे हैं. ऐसे में इस योजना के खिलाफ प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
पढ़ें : एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बोले, 'मोदी सरकार में युवाओं का भविष्य अंधकार में'
10 राज्यों और JNU में भी हुई नियुक्तियां : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आदेश में राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी सेंट्रल और यूपी वेस्ट में भी NSUI के एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. वहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के लिए भी नियुक्ति की गई है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.