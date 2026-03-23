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गिरिडीह का डंका कई अखाड़ों का बढ़ाता है 'ऊर्जा', सात दशक से कारीगरी दिखा रहा है उत्तम का परिवार!

गिरिडीहः सनातन धर्म में डंका का विशेष महत्व है. इसे धर्म की स्थापना, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार समझा जाता है. यह भी कहा जाता है कि डंके की ध्वनि से वातावरण में शुद्धता आती है और नकारात्मक तत्वों का नाश भी होता है. विशेष धार्मिक आयोजन, ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ साथ मानसिक एकाग्रता को इससे जोड़ कर देखा जाता है.

यही कारण है रामनवमी जैसे बड़े पर्व में डंका बजाया जाता है. अखाड़ा की गति भी डंका तय करती है. कहा जाए तो डंका का विशेष महत्व सनातन में है. अब जब रामनवमी की बात होती है तो डंका की आवाज खुद ब खुद जेहन में तैरने लगती है. जब डंका की बात होती है तो गिरिडीह शहर के डांडीडीह निवासी उत्तम दास की चर्चा नहीं हो यह हो नहीं सकता.

दादा-परदादा के काम को ऊंचाई तक ले गया उत्तम

चूंकि बेहतरीन डंका बनाने का काम उत्तम दास और उसके परिवार के लोग ही करते हैं. दशकों इस काम में उत्तम का परिवार जुटा हुआ है. डांडीडीह में उत्तम म्यूजिकल के संचालक उत्तम के परदादा पाउ दास भी डंका बनाने का काम करते थे. पाउ के बाद दादा रोबिन दास, फिर पिता मंटू दास भी यही काम करने लगे. आज पिता के साथ वह खुद, उसके अलावा भाई राहुल दास, संदीप दास भी यही काम करते हैं. इसके साथ साथ मां आशा देवी का भी पूरा सहयोग रहता है. पीढ़ियों के इस काम को आगे बढ़ाने में उत्तम जुटा हुआ है.

उत्तम बताते हैं कि वैसे वर्तमान में जिस स्थान पर वह डंका, मांदर, ढोल बना रहे हैं वहां पिछले 75 वर्षो से काम चल रहा है. कहा जाए तो उसका परिवार पिछले 150 वर्षों से यही काम करता आ रहा है. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए डंका के साथ साथ मांदर की मांग खूब हैं. झारखंड के गिरिडीह के अलावा आसपास के कई जिलों तक उनके द्वारा बनाया गया डंका जाता है. डंका और मांदर के अलावा नाद, ढोलक, तबला, ढाक बनाने का भी काम उनके द्वारा किया जाता है.

छतीसगढ़ तक पहुंचता है मांदर

इसी तरह उनके यहां बननेवाले मांदर की मांग भी बहुत है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, लोहरदग्गा, रामगढ़, हजारीबाग के अलावा अलग-अलग जिले तक जाता है. झारखंड के अलावा छतीसगढ़ में भी उनके द्वारा बनाए गए मांदर की मांग है. कई लोग उनके यहां से मांदर मांगवाते हैं.