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कानपुर: TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ, देशभर के 3,000 खिलाड़ी होंगे शामिल

द स्पोर्ट्स हब में 16 से 23 अगस्त तक होगी यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप

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कानपुर : TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:16 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:42 PM IST

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कानपुर: शहर में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का भव्य आयोजन होने जा रहा है. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) के सत्र 2026-27 की प्रथम यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ को सौंपी गई है. यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता आगामी 16 से 23 अगस्त 2026 तक कानपुर के आर्य नगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (TSH) में खेली जाएगी. इसमें देश के कोने-कोने से लगभग 3,000 खिलाड़ी, कोच, तकनीकी अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

कानपुर: TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ (Video Credit; ETV Bharat)

आयोजन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव पाठक ने बताया चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है. वहीं, सचिव अरुण कुमार बनर्जी ने बताया कि टीएसएच में स्टैग ग्लोबल की अंतरराष्ट्रीय मानक वाली 28 रोमा टेबल लगाई जाएंगी. इसके साथ ही दर्शकों के आकर्षण का केंद्र विशेष शो कोर्ट होगा, जहां प्रमुख मुकाबले खेले जाएंगे.

टीएसएच के परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फ्लोरिंग, एरिना, अंपायर टेबल, टॉवल स्टैंड सहित आधुनिक खेल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल के एन गणेशन को प्रतियोगिता का प्रबंधक और दिल्ली के एएस क्लेर को रेफरी नियुक्त किया है. टीएसएच इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का स्थल सहयोगी है.

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TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ (Photo Credit; ETV Bharat)

कई सालों बाद कानपुर में भिड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी

आयोजकों ने कहा कि कई सालों बाद कानपुर में राष्ट्रीय रैंकिंग स्तर की इतनी बड़ी टेबल टेनिस प्रतियोगिता हो रही है. टीएसएच में होने वाली इस चैंपियनशिप को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास की उत्कृष्ट और यादगार प्रतियोगिताओं में शामिल करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. टीएसएच के सीईओ प्रणीत अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के दौरान 3000 खिलाड़ियों के साथ ही द स्पोर्ट्स हब में प्रशिक्षण लेने वाले 1000 ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले खिलाड़ियों को भी रहने का मौका मिलेगा. खिलाड़ियों के खाने से लेकर रहने तक के पर्याप्त प्रबंध भी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- बीएचयू के छात्रों ने राष्ट्रीय हैंडलूम हैकाथॉन में हासिल किया नेशनल थर्ड रैंक, इस श्रेणी में मिला अवार्ड

Last Updated : August 13, 2026 at 8:42 PM IST

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