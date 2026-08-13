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कानपुर: TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ, देशभर के 3,000 खिलाड़ी होंगे शामिल

कानपुर : TSH में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )