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बिहार के उत्सव राज का कमाल, 17,800 फीट की ऊंचाई पर गुरुडोंगमर झील पहुंचकर लहराया तिरंगा

रक्सौल के उत्सव राज पहुंचे गुरुडोंगमर झील ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित रक्सौल के एक युवा ने अपने साहस, हौसले और देशप्रेम से इलाके का नाम रोशन किया है. रक्सौल के उत्सव राज ने सिक्किम के उत्तरी हिस्से में समुद्र तल से करीब 17 हजार 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध गुरुडोंगमर झील पहुंचकर तिरंगा लहराया है.

उपलब्धि की इलाके में खूब चर्चा