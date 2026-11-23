बिहार के उत्सव राज का कमाल, 17,800 फीट की ऊंचाई पर गुरुडोंगमर झील पहुंचकर लहराया तिरंगा
Utsav Raj at Gurudongmar Lake: गुरुडोंगमर झील सिक्किम में स्थित देश की खूबसूरत और प्रसिद्ध उच्च हिमालयी झीलों में से एक है. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 23, 2026 at 5:56 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित रक्सौल के एक युवा ने अपने साहस, हौसले और देशप्रेम से इलाके का नाम रोशन किया है. रक्सौल के उत्सव राज ने सिक्किम के उत्तरी हिस्से में समुद्र तल से करीब 17 हजार 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध गुरुडोंगमर झील पहुंचकर तिरंगा लहराया है.
उपलब्धि की इलाके में खूब चर्चा
दरअसल, गुरुडोंगमर झील सिक्किम के उत्तरी हिस्से में स्थित देश की खूबसूरत और प्रसिद्ध उच्च हिमालयी झीलों में से एक है. बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर खड़े उत्सव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. उनकी इस उपलब्धि की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.
समुद्र तल से लगभग 17 हजार 800 फीट की ऊंचाई
प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ यह गुरुडोंगमर झील धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. समुद्र तल से लगभग 17 हजार 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है.
हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम
बताया जाता है कि यहां का तापमान काफी कम रहता है और ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है. ऐसे कठिन वातावरण में सफर पूरा कर झील तक पहुंचना साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा माना जाता है.
पर्वतारोहण और एडवेंचर यात्राओं का शौकीन उत्सव
गौरतलब है कि उत्सव को बचपन से ही पर्वतारोहण और एडवेंचर यात्राओं का शौक रहा है. इसी जुनून और कुछ नया करने की चाहत ने उन्हें हिमालय की दुर्गम वादियों तक पहुंचाया. गुरुडोंगमर झील पर तिरंगा लहराकर उन्होंने न सिर्फ अपनी एक खास उपलब्धि हासिल की, बल्कि देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को भी प्रदर्शित किया.
बेटे की उपलब्धि पर भावुक हुई मां
उत्सव राज, ज्योति राज गुप्ता और राजकुमार गुप्ता के पुत्र हैं. बेटे की इस उपलब्धि की तस्वीरें देखकर मां ज्योति राज गुप्ता भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर अपने बेटे को देश का तिरंगा हाथ में लिए देखना उनके लिए गर्व और खुशी का बेहद खास पल है. एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बेटा देश का नाम रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
"इतनी ऊंचाई पर अपने बेटे को देश का तिरंगा हाथ में लिए देखना गर्व और खुशी का बेहद खास पल है. एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बेटा देश का नाम रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है."- ज्योति राज गुप्ता, उत्सव राज की मां
पूरे रक्सौल के लिए गर्व का विषय
उत्सव के पिता राजकुमार गुप्ता इंडो-नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं. बेटे की इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि यह केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रक्सौल के लिए गर्व का विषय है. कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का उसका जज्बा दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करेगा.
"बेटे की यह उपलब्धि केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रक्सौल के लिए गर्व का विषय है. कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का उसका जज्बा दूसरे युवाओं को भी प्रेरित करेगा."- राजकुमार गुप्ता, उत्सव राज के पिता
हौसले और जुनून की कहानी
उत्सव राज की यह उपलब्धि बताती है कि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और कुछ कर गुजरने की चाह तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. 17 हजार 800 फीट की ऊंचाई पर लहराता तिरंगा आज रक्सौल के इस युवा के हौसले और जुनून की कहानी बयां कर रहा है.
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