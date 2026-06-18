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आजादी के बाद पहली बार रोशन होगा यह गांव, कंधों पर डीपी उठाकर पहाड़ चढ़े ग्रामीण

डीपी को कंधों पर ले जाते ग्रामीण ( ETV Bharat Mount Abu )