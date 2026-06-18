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आजादी के बाद पहली बार रोशन होगा यह गांव, कंधों पर डीपी उठाकर पहाड़ चढ़े ग्रामीण

आजादी के बाद पहली बार माउंट आबू का उतरज गांव बिजली की लाइन से रोशन होने वाला है.

Villagers carrying a DP on their shoulders
डीपी को कंधों पर ले जाते ग्रामीण (ETV Bharat Mount Abu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 5:13 PM IST

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माउंट आबू (राजस्थान): माउंट आबू की दुर्गम पहाड़ियों में बसे उतरज गांव के ग्रामीणों ने विकास की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास की प्रेरणादायक कहानी बन गई है. गांव तक सड़क सुविधा नहीं होने के बावजूद ग्रामीणों ने बिजली पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पैनल (डीपी) के भारी-भरकम हिस्सों को अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता तय किया और उन्हें गांव तक पहुंचाया.

उतरज गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा और कठिन है, जहां सामान्य आवागमन भी चुनौतीपूर्ण बना रहता है. ऐसे में भारी विद्युत उपकरणों को वाहन के माध्यम से ले जाना संभव नहीं था. लंबे समय से गांव तक डीपी पहुंचाना एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण स्थायी बिजली आपूर्ति का सपना अधूरा था. लेकिन इस बार ग्रामीणों ने हालात के आगे हार मानने के बजाय खुद जिम्मेदारी उठाई. उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के हिस्सों को अलग-अलग किया और उन्हें कंधों पर रखकर खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए गांव तक पहुंचाया. इस सामूहिक श्रमदान और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने वर्षों से लंबित कार्य को पूरा कर दिखाया.

कंधों पर उठा यूं डीपी लेकर चले ग्रामीण, देखें वीडियो (ETV Bharat Mount Abu)

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अब तक था सोलर का सहारा: अब तक गांव में बिजली की जरूरतें मुख्य रूप से सोलर पैनलों के जरिए पूरी की जा रही थीं, लेकिन बढ़ती आबादी और आधुनिक जरूरतों के चलते यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी. ऐसे में स्थायी और मजबूत विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसी उद्देश्य से गांव में नए डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की स्थापना की जा रही है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से डीपी को गांव के निकटतम पहुंच मार्ग तक पहुंचाया गया, लेकिन अंतिम और सबसे कठिन पहाड़ी सफर ग्रामीणों ने खुद तय किया. यह न केवल उनके जज्बे को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब लोग ठान लेते हैं, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं.

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गांव की गलियां होंगी रोशन: डीपी स्थापित होने के बाद अब उतरज गांव को अधिक क्षमता के साथ नियमित और स्थिर बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है. इससे गांव के लोगों के दैनिक जीवन में सुधार होगा, बच्चों की शिक्षा को बेहतर संसाधन मिलेंगे, कृषि कार्यों में सुविधा बढ़ेगी और छोटे व्यवसायों को भी नई गति मिलेगी. उतरज गांव के ग्रामीणों का यह प्रयास न केवल क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है, जो यह संदेश देता है कि विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प से भी संभव है.

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