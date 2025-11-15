Bihar Election Results 2025

आज है उत्पन्ना एकादशी, यहां जानिए नियम, मंत्र और उपाय

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है जो इस साल 15 नवंबर को मनाई जा रही है.

भगवान श्रीहरिविष्णु
भगवान श्रीहरिविष्णु (symbolic photo)
Published : November 15, 2025 at 7:13 AM IST

Choose ETV Bharat

बीकानेर : सनातन धर्म में एक साल में कुल 24 बार एकादशी तिथि होती है. एक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग एकादशी तिथि होती है. हर एकादशी तिथि का अपना एक महत्व है. मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है. सनातन धर्म और पुराणों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उपवास की दृष्टि से महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि भगवान श्रीहरिविष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुईं थीं.

भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना : पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है. मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए. उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित कर, गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए.

लक्ष्मी जी की जरूर करें पूजा : किराडू कहते हैं कि एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा-आराधना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इस दिन को महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है.

पूर्वजन्म के पापों से मुक्ति : मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत तीर्थस्नान का फल देने के समान है. इस व्रत के साथ दान करने से कई गुना फल मिलता है. उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है.

निसंतान के लिए विशेष : संतान की चाह रखने वाले दंपती "ॐ क्लीं देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणम गता" बाद में दंपति एक साथ फल और पंचामृत प्रसाद लें.

उदयातिथि अनुसार आज : किराडू कहते हैं कि रात्रि में 12 बजकर 49 मिनट पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हुई, इसलिए उदयातिथि को आधार मानते हुए उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को ही है.

