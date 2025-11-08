ETV Bharat / state

कब है उत्पन्ना एकादशी? जानें व्रत और पारण का मुहूर्त, इस खास विधि से करें मां तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना

करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है. एक माह में दो एकादशी पड़ती है. वर्तमान में मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसमें आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. इस दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत करने का विशेष विधि-विधान होता है, जिससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

आइए जानते हैं कि इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी कब है. इसके व्रत का सही विधि-विधान क्या है...

जानें कब है उत्पन्ना एकादशी: पंडित श्रद्धानंद मिश्रा के अनुसार, एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र व्रत है जिसे विधिपूर्वक किया जाता है. इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 12:49 बजे से होगा और इसका समापन 16 नवंबर को सुबह 2:37 बजे तक रहेगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा.

पूजा मुहूर्त और पारण समय: एकादशी के दिन भगवान विष्णु और एकादशी देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:04 से 9:25 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:27 तक है. व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, जो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 बजे के बीच किया जा सकता है.