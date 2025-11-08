कब है उत्पन्ना एकादशी? जानें व्रत और पारण का मुहूर्त, इस खास विधि से करें मां तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना
UTPANNA EKADASHI 2025: उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें..
Published : November 8, 2025 at 12:00 PM IST
करनाल: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है. एक माह में दो एकादशी पड़ती है. वर्तमान में मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसमें आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. इस दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत करने का विशेष विधि-विधान होता है, जिससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.
आइए जानते हैं कि इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी कब है. इसके व्रत का सही विधि-विधान क्या है...
जानें कब है उत्पन्ना एकादशी: पंडित श्रद्धानंद मिश्रा के अनुसार, एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र व्रत है जिसे विधिपूर्वक किया जाता है. इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का आरंभ 15 नवंबर को सुबह 12:49 बजे से होगा और इसका समापन 16 नवंबर को सुबह 2:37 बजे तक रहेगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा.
पूजा मुहूर्त और पारण समय: एकादशी के दिन भगवान विष्णु और एकादशी देवी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:04 से 9:25 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:27 तक है. व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, जो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 बजे के बीच किया जा सकता है.
मार्गशीर्ष माह और उत्पन्ना एकादशी का महत्व: पंडितजी के अनुसार मार्गशीर्ष माह हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु चार महीने के केंद्र अवस्था से इस महीने की शुरुआत में जागते हैं, जिससे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है. इसे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से भी जोड़ा गया है. शास्त्रों में उल्लेख है कि इसी दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मूर नामक राक्षस का वध किया. इसलिए उत्पन्ना एकादशी को अन्य एकादशी से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है.
पूजा विधि और लाभ: उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.तुलसी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और तुलसी के बीच गहरा संबंध है. इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि विधान: पंडितजी ने आगे बताया कि..
- उत्पन्ना एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें.
- भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें.
- इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें.
- उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं.
- जो जातक इस दिन व्रत करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत रखने का प्रण लेना चाहिए.
- पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें.
- दिन में माता एकादशी की कथा का पाठ करें.
- शाम को भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों को भोजन दें.
- व्रत के अगले दिन व्रत का पारण कर इसे पूर्ण करें.
