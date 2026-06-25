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फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी उत्कृष्ट गोड्डा से गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )