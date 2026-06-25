फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी उत्कृष्ट गोड्डा से गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी
पाकुड़ में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी उत्कृष्ट को पुलिस ने गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी.
Published : June 25, 2026 at 4:44 PM IST
पाकुड़: जिले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रही है. बीते 21 जून को मुफस्सिल थाने में हुई प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त को गोड्डा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं. गिरफ्तारी की पुष्टि मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की.
हेमंत कुमार साह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है
थाना प्रभारी ने बताया कि सदर प्रखंड के पहाड़िया टोला गांव से हेमंत कुमार साह को पहले ही फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और नवरोत्तमपुर के पंचायत सचिव उत्तम कुमार घोष की लिखित शिकायत पर थाने में कांड संख्या 79/26 दर्ज करते हुए आरोपी हेमंत कुमार साह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
हेमंत से पूछताछ के क्रम में उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए थे. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के सोनारचक में छापेमारी की और प्राथमिकी अभियुक्त उत्कृष्ट राठौर उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया.
उत्कृष्ट फर्जी दस्तावेज तैयार कर हेमंत को भेजता था
थाना प्रभारी ने बताया कि कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और उसकी जांच कराई जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है और जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी. थाना प्रभारी ने बताया कि इस गिरोह में शामिल हेमंत फर्जी दस्तावेज बनाने के नाम पर ग्रामीण इलाकों में कागजात एवं राशि कलेक्ट कर उत्कृष्ट को भेजा करता था और उत्कृष्ट एक सॉफ्टवेयर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर साइबर कैफे से प्रिंट निकाल कर हेमंत को भेज देता था.
हेमंत कुमार साह को गांव वालों ने बड़ी चालाकी से पकड़वाया था
बता दें कि बीते दिनों सदर प्रखंड के पहाड़िया टोला गांव के ग्रामीणों का जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आवास तथा आधार आदि दस्तावेज बनाने के नाम पर हिरणपुर प्रखंड के बागशीशा गांव निवासी हेमंत कुमार साह ने कई लोगों से हजारों रुपये की वसूली की थी और गांव से भागा चल रहा था. ग्रामीणों ने अन्य लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात कह कर उसे गांव में बुलाया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सुपूर्द कर दिया था.
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