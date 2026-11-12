ETV Bharat / state

सुलतानपुर के उत्कर्ष शर्मा ने बीजिंग में किया भारत का प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय पार्कौर विश्व कप में दिखाई प्रतिभा

उत्कर्ष शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय पार्कौर विश्व कप में दिखाई प्रतिभा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर : सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून हो और मेहनत पर अटूट विश्वास, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते. इसी संकल्प और प्रतिभा के दम पर सुल्तानपुर के उत्कर्ष शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी पहचान बनाई है. चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित पार्कौर विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कर्ष ने 37वीं रैंक हासिल की. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार और परिचितों, बल्कि पूरे सुलतानपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है.

ओमनगर के रहने वाले उत्कर्ष शर्मा (21) का चयन जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय टीम में हुआ था. फेडरेशन ने 14 अक्टूबर 2026 को जारी चयन पत्र में उन्हें पुरुष सीनियर फ्रीस्टाइल एवं स्पीड वर्ग के लिए नामित किया था. अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर से एक नवंबर तक चीन के बीजिंग में हुआ. भारतीय दल में चार खिलाड़ियों के साथ दो कोच शामिल थे.

उत्कर्ष के अलावा कर्नाटक के ओजस्वी कौशिक केवी, महाराष्ट्र की यशिका जयचंद्रा पूजारी और गुजरात के मीत परेशभाई कोसाम्बिया भी भारतीय टीम का हिस्सा थे. टीम के साथ महाराष्ट्र के देवेंद्र राजगुरु और धैर्यशील देशमुख ने कोच की भूमिका निभाई. पिता शिक्षक और मां गृहिणी : उत्कर्ष के पिता संजीत कुमार शर्मा परिषदीय विद्यालय जूनियर हाईस्कूल अमेठा, दूबेपुर में सहायक अध्यापक हैं, जबकि उनकी मां रेनू शर्मा गृहिणी हैं. बेटे की इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि और 37वीं रैंक हासिल करने से माता-पिता गौरवान्वित हैं. परिजनों के साथ मोहल्ले और क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है. लोगों का कहना है कि उत्कर्ष ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले के युवाओं के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है.