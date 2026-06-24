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कानपुर-सागर हाईवे पर यमुना पुल 3 दिन तक रहेगा बंद, ये है वजह

तीन दिनों तक रात आठ से सुबह आठ बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.

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कानपुर-सागर हाईवे पर यमुना पुल 3 दिन तक रहेगा बंद. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:59 AM IST

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हमीरपुर: कानपुर-सागर हाईवे पर स्थित यमुना पुल पर मरम्मत कार्य के चलते 26 जून से 28 जून तक प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. इस दौरान पुल पर बिटुमिनस ओवरले का कार्य कराया जाएगा. प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए हैं.



जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से यमुना पुल पर सड़क मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है. पुल पर बढ़ते यातायात दबाव और सीमित चौड़ाई के कारण तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य कराना आवश्यक है. इसी के मद्देनजर 26, 27 और 28 जून को प्रतिदिन रात आठ बजे से अगले दिन सुबह आठ बजे तक पुल पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.


प्रशासन के अनुसार कानपुर और घाटमपुर से सुमेरपुर, कुरारा तथा महोबा की ओर जाने वाले वाहन चौडगरा-बांदा मार्ग अथवा उरई-बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मार्ग का उपयोग कर सकेंगे. वहीं महोबा और राठ क्षेत्र से कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों को भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा.


जिलाधिकारी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों और तिराहों पर स्थानीय पुलिस तथा यातायात पुलिस की तैनाती की जाएगी. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए 9410499333, 9473987561, 9454401359, 9454401360 और 9454403539 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. आपात स्थिति में यूपी-112 सेवा भी उपलब्ध रहेगी.


जिलाधिकारी ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडलों, टैक्सी यूनियनों और आम लोगों से निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा प्रशासन द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि पुल का मरम्मत कार्य समयबद्ध और सुरक्षित ढंग से पूरा कराया जा सके.

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