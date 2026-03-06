ETV Bharat / state

लखनऊ नगर निगम में आज 3 घंटे का मौका, गंदगी, सीवर, हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स की दिक्कतें खटाखट दूर होंगी

आज दस बजे से एक बजे तक कर सकते हैं शिकायत, जानिए कैसे और कहा करनी है शिकायत.

utility news lucknow nagar nigam problems related dirt sewer house tax water tax will be resolved today
लखनऊ नगर निगम ने आज दिया मौका. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 7:53 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ (Lucknow Nagar Nigam) द्वारा आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को आयोजित किए जाने की परंपरा है. इसी के तहत नगर निगम मुख्यालय, लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसका आयोजन होगा. इस दौरान लिखित रूप में आप अपने मोहल्ले और घर की टैक्स संबंधी समस्याओं की शिकायत कर निराकरण करा सकते हैं.

कौन-कौन सी शिकायतें कर सकते हैं: संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता महापौर सुषमा खर्कवाल जी द्वारा की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे और यथासंभव तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करेंगे. इस समाधान दिवस में मुख्य रूप से गृहकर, जलकर, कर निर्धारण (GIS सर्वेक्षण के उपरांत आपत्तियाँ), सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, सड़क एवं गली मरम्मत, सीवर व ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण, जल आपूर्ति सहित अन्य नगर निगम से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की जाएगी.

मौके पर मिलेगा समाधान: नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गृहकर एवं जलकर से संबंधित आपत्तियों पर जोनवार सुनवाई की जाएगी और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर मौके पर ही समाधान प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए सभी जोनों के जोनल अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सभी जोनल अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, माननीय पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में नागरिकों के उपस्थित रहेंगे.

महापौर ने की अपील: महापौर सुषमा खर्कवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस नगर निगम और नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम है. आमजन अपनी समस्याओं से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर इस मंच का अधिकतम लाभ उठाएं. नगर निगम लखनऊ ने शहरवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए छह मार्च को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच पहुंचें.

LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION
लखनऊ नगर निगम
UTILITY NEWS
LUCKNOW HOUSE WATER TAX
LUCKNOW NAGAR NIGAM

