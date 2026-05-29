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KESCO में मोबाइल नंबर जल्दी अपडेट कराएं, अब आएगा बिजली के बिल का मैसेज

कानपुर: प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को हो रहीं तमाम दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी, और कुछ दिनों पहले जिम्मेदारों ने कहा था अब उपभोक्ता अपने बिजली का बिल पूर्ववर्ती व्यवस्था यानी एक माह बाद प्राप्त होने वाले बिल की तरह जमा कर सकेंगे. इस मामले पर कानपुर में केस्को के अफसरों द्वारा जीनस कंपनी के करीब 1.67 लाख प्रीपेड मीटर्स को पोस्टपेड व्यवस्था में बदला, जिसके तहत अब इतने उपभोक्ताओं को आगामी एक से लेकर तीन जून तक उनके मोबाइल पर बिल भेजा जाएगा. जिसे उपभोक्ताओं को तय समय से जमा करना होगा.





इस बारे में केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा, सभी उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। जिससे उन्हें घर बैठे समय से बिल मिल सके. वहीं, उन्होंने ये भी कहा अगर उपभोक्ताओं को अपने बिल से संबंधित किसी समस्या का समाधान कराना है, तो वह केस्को की ओर से शहर के आठ सबस्टेशन पर बनीं हेल्पडेस्क से ठीक करा सकते हैं. इसी तरह केस्को की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता पहुंचकर अपने बिलों को सही करा सकते हैं.





प्रीपेड मीटर भी पोस्टपेड में बदल सकते: केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा, शहर में करीब तीन से चार साल पहले ईईएसएल कंपनी की ओर से अच्छी संख्या में प्रीपेड मीटर्स लगाए गए थे. उन्होंने कहा, अगर उपभोक्ता चाहें तो वह उसी व्यवस्था के तहत अपना बिल जमा करें. अगर वे चाहते हैं, कि उनके मीटर्स को पोस्टपेड व्यवस्था में बदल दिया जाए, तो वह केस्को कार्यालय, सबस्टेशंस या 1912 पर कॉल करके अपना आवेदन कर सकते हैं. अगर प्रीपेड मीटर का उपयोग करना है, तो उपभोक्ताओं को समय से अपना मीटर रिचार्ज करना होगा.

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