ETV Bharat / state

AGRA के इन 18 मोहल्लों को 24 घंटे नहीं मिलेगा पानी, 4-5 लाख की आबादी इस दिन से पहले स्टोर कर लें WATER

आगरा: ये खबर आगरा के 18 मोहल्लों से जुड़ी है. यहां की करीब 4 से 5 लाख आबादी को 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी. इसकी वजह एक पाइपलाइन की मरम्मत के काम को बताया जा रहा है. जलकल विभाग ने इन मोहल्लों के लोगों से अपील की है कि वह मरम्मत वाले दिन से पहले पानी स्टोर कर लें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ा.



कहां हो रही है मरम्मत: जलकल विभाग के मुताबिक आगरा में सिकंदरा वाटरवर्क्स से निकली पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है. जलकल विभाग ने शनिवार को महाशिवरात्रि के चलते आईएसबीटी पर पाइपलाइन मरम्मत का काम रुकवा दिया था. अब बुधवार को पाइपलाइन की मरम्मत का काम होगा. जिसके चलते ही खंदारी और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी. बीते दिनों ग्रीन गैस कंपनी के ठेकेदार की लापरवाही से मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिससे ही करीब चार से पांच लाख की आबादी में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई थी.

इस वजह से रुकवाई मरम्मत: बता दें कि शनिवार को जलकल विभाग ने आईएसबीटी पर सिकंदरा वाटरवर्क्स से निकली पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत काम काम रुकवाकर महाशिवरात्रि पर पेयजल की आपूर्ति की थी. जलकल विभाग की कोशिश थी कि त्योहार पर लोगों को परेशानी न हो. उन्हें पानी के संकट से जूझना न पडे. जलकल विभाग ने पाइपलाइन के मरम्मत कार्य को रुकवा दिया था. अब पाइपलाइन की मरम्मत के लिए एक दिन के लिए फिर से सिकंदरा वाटरवर्क्स से होने वाली पेयजल आपूर्ति रोकी जाएगी. जिसमें एक रात में ही काम पूरा किया जाए. बुधवार को 24 घंटे मरम्मत का काम चलेगा. गुरुवार सुबह से फिर से पानी पानी की आपूर्ति शुरू होगी.



अफसर क्या बोले: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने कहा कि आईएसबीटी पर ग्रीन गैस के ठेकेदार की लापरवाही की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. ये दूसरी बार हो रहा है. इस बारे में कंपनी के अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है. जिसमें बिना समन्वय के खुदाई की अनुमति किसी को नहीं देने की मांग की गई है.

