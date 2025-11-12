यूटीईटी परीक्षा परिणाम घोषित, इतने कैंडिडेट्स ने मारी बाजी, यहां चेक करें रिजल्ट
पिछली बार की तुलना में एक माह पहले ही परीक्षा परिणाम जारी किया है.
रामनगर: उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने बुधवार को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) प्रथम एवं द्वितीय 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस बार बोर्ड ने पिछली बार की तुलना में एक माह पहले ही परीक्षा परिणाम जारी किया है. बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी दी कि परीक्षा 27 सितम्बर 2025 को राज्यभर के 29 शहरों में स्थित 94 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली पाली में यूटीईटी प्रथम, जबकि दूसरी पाली में यूटीईटी द्वितीय परीक्षा संपन्न हुई.
यूटीईटी प्रथम परीक्षा परिणाम: यूटीईटी प्रथम के लिए कुल 14,595 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. जिनमें से 11,949 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. परिणाम के अनुसार, 4,564 अभ्यर्थी (38.20 प्रतिशत) परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं.
यूटीईटी द्वितीय के लिए कुल 24,517 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए. जिनमें से 20,803 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. इनमें से 4,153 अभ्यर्थी (19.96 प्रतिशत) सफल घोषित हुए हैं.
ऑनलाइन देखें परिणाम: बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा परिणाम परिषद की अधिकृत वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in (DEPARTMENTAL EXAM टैब पर)
या www.utet.com पर उपलब्ध हैं. अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी या अनुक्रमांक व जन्मतिथि डालकर अपना परीक्षाफल डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही सभी अभ्यर्थियों के अंकपत्र डाक के माध्यम से भी भेजे जाएंगे. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अंकपत्र-सह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. वहीं, प्रत्यावेदनों के निस्तारण के बाद दोनों परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा इस बार परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में एक महीने पहले घोषित किया गया है, ताकि पात्र अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया में समय से भाग ले सकें.