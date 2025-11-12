ETV Bharat / state

यूटीईटी परीक्षा परिणाम घोषित, इतने कैंडिडेट्स ने मारी बाजी, यहां चेक करें रिजल्ट



रामनगर: उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने बुधवार को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) प्रथम एवं द्वितीय 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस बार बोर्ड ने पिछली बार की तुलना में एक माह पहले ही परीक्षा परिणाम जारी किया है. बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी दी कि परीक्षा 27 सितम्बर 2025 को राज्यभर के 29 शहरों में स्थित 94 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली पाली में यूटीईटी प्रथम, जबकि दूसरी पाली में यूटीईटी द्वितीय परीक्षा संपन्न हुई. यूटीईटी प्रथम परीक्षा परिणाम: यूटीईटी प्रथम के लिए कुल 14,595 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. जिनमें से 11,949 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. परिणाम के अनुसार, 4,564 अभ्यर्थी (38.20 प्रतिशत) परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं. यूटीईटी परीक्षा परिणाम घोषित (ETV Bharat)