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SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली

सर्जरी करने वाली डॉक्टर्स की टीम ( Courtesy - SMS Hospital )

जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के सर्जरी विभाग ने एक और महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपलब्धि हासिल करते हुए 42 वर्षीय महिला के पेट से बच्चेदानी की अत्यंत विशाल गांठ (24x19x17 सेमी) का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसे छोटे चीरे के माध्यम से बाहर निकाला. सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ ऋचा जैन ने बताया कि डीग के कुम्हेर निवासी मरीज मनोज पिछले लगभग 15 वर्षों से पेट में गांठ की समस्या से पीड़ित थी. गांठ का आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण मरीज को लगातार पेट दर्द तथा चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी. सामान्यतः इतनी बड़ी गांठ को निकालने के लिए बड़े चीरे की आवश्यकता होती है, लेकिन SMS अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल सर्जिकल प्रबंधन के माध्यम से छोटे चीरे से सफल ऑपरेशन कर नई मिसाल पेश की है.