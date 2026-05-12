SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली

SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली
डॉ नरेंद्र शर्मा का दावा है कि संभवत यह SMS अस्पताल में अब तक निकाली गई बच्चेदानी की सबसे बड़ी गांठों में से एक है.
Published : May 12, 2026 at 3:52 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के सर्जरी विभाग ने एक और महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपलब्धि हासिल करते हुए 42 वर्षीय महिला के पेट से बच्चेदानी की अत्यंत विशाल गांठ (24x19x17 सेमी) का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसे छोटे चीरे के माध्यम से बाहर निकाला.
सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ ऋचा जैन ने बताया कि डीग के कुम्हेर निवासी मरीज मनोज पिछले लगभग 15 वर्षों से पेट में गांठ की समस्या से पीड़ित थी. गांठ का आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण मरीज को लगातार पेट दर्द तथा चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी. सामान्यतः इतनी बड़ी गांठ को निकालने के लिए बड़े चीरे की आवश्यकता होती है, लेकिन SMS अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल सर्जिकल प्रबंधन के माध्यम से छोटे चीरे से सफल ऑपरेशन कर नई मिसाल पेश की है.
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अब तक की सबसे बड़ी गांठ: एसएमएस अस्पताल के सर्जन डॉ नरेंद्र शर्मा ने बताया कि संभवत यह SMS अस्पताल में अब तक निकाली गई बच्चेदानी की सबसे बड़ी गांठों में से एक है. ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्णत स्वस्थ है. यह जटिल ऑपरेशन डॉ राजेंद्र मांडिया एवं डॉ आरजी खंडेलवाल के निर्देशन में डॉ नरेंद्र शर्मा, डॉ महेंद्र चौधरी एवं डॉ सोनाली द्वारा सफलतापूर्वक किया गया. चिकित्सकों के अनुसार छोटे चीरे से ऑपरेशन होने के कारण रक्तस्राव बेहद कम हुआ तथा मरीज शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट सकेगी. ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया विभाग से डॉ सुशील भाटी, डॉ कंचन चौहान, डॉ सुनील चौहान, डॉ मनोज सोनी, डॉ नम्रता कौशिक एवं डॉ विधि ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. वहीं नर्सिंग स्टाफ से हिम्मत सिंह की विशेष भूमिका रही.