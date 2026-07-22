यूटी कर्मचारियों का प्रशासन पर हल्ला बोल, समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर पुतला फूंका, 28 जुलाई को फिर आंदोलन की चेतावनी
यूटी कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ समान वेतन, बोनस समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही 28 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी दी.
Published : July 22, 2026 at 11:30 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में यूटी प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स, यूटी चंडीगढ़ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सेक्टर-16 स्थित मेंटेनेंस बूथ के पास जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन का पुतला फूंककर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. प्रदर्शन में बिजली, पानी, सिविल समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए.
लेबर कोड और समान वेतन का मुद्दा: प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड का विरोध किया. उनका कहना था कि इन कानूनों में कई श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं, जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए. साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग प्रमुखता से उठाई गई. कर्मचारियों ने आउटसोर्स वर्करों के लिए सुरक्षित सेवा नीति लागू करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने की मांग भी की.
बोनस, वेतन और खाली पद भरने की मांग: कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रशासन से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू करने, कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक जारी करने और लंबे समय से कार्यरत डेली वेज कर्मचारियों को 13.3.15 नीति के सभी लाभ देने की मांग की. इसके अलावा खाली पदों को शीघ्र भरने, सुरक्षा गार्डों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने तथा मिड-डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ाकर डीसी रेट के अनुसार वेतन देने की भी मांग उठाई गई.
"मांगों पर जल्द फैसला लिया जाए": कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार ने कहा, "प्रशासन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द बैठक कर लंबित मांगों का समाधान निकाले. यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा."
"28 जुलाई को फिर होगा प्रदर्शन": वहीं, कमेटी के प्रधान सतविंदर सिंह ने कहा कि, "आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान काम का समान वेतन, सुरक्षित सेवा नीति और अन्य लंबित मांगों पर प्रशासन को गंभीरता से निर्णय लेना होगा. यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 28 जुलाई को फिर पुतला फूंक प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा."
आंदोलन जारी रखने का ऐलान: प्रदर्शन को कमेटी के अध्यक्ष सतिंदर सिंह, महासचिव राकेश कुमार, कन्वीनर रघबीर चंद समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया. सभी नेताओं ने कर्मचारियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. 28 जुलाई को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी कर्मचारियों ने तैयारी शुरू करने का आह्वान किया.
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