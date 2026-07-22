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यूटी कर्मचारियों का प्रशासन पर हल्ला बोल, समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर पुतला फूंका, 28 जुलाई को फिर आंदोलन की चेतावनी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में यूटी प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स, यूटी चंडीगढ़ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सेक्टर-16 स्थित मेंटेनेंस बूथ के पास जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन का पुतला फूंककर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. प्रदर्शन में बिजली, पानी, सिविल समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए.

लेबर कोड और समान वेतन का मुद्दा: प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड का विरोध किया. उनका कहना था कि इन कानूनों में कई श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं, जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए. साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग प्रमुखता से उठाई गई. कर्मचारियों ने आउटसोर्स वर्करों के लिए सुरक्षित सेवा नीति लागू करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने की मांग भी की.

समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर पुतला फूंका (ETV Bharat)

बोनस, वेतन और खाली पद भरने की मांग: कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रशासन से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू करने, कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक जारी करने और लंबे समय से कार्यरत डेली वेज कर्मचारियों को 13.3.15 नीति के सभी लाभ देने की मांग की. इसके अलावा खाली पदों को शीघ्र भरने, सुरक्षा गार्डों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने तथा मिड-डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ाकर डीसी रेट के अनुसार वेतन देने की भी मांग उठाई गई.