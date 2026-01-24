ETV Bharat / state

कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी, विश्व प्रसिद्ध बीकानेर की 'उस्ता कला' होगी आकर्षण का केंद्र

उस्ता कला से बीकानेर चर्चा में : इस बार राजस्थान की झांकी में विश्व प्रसिद्ध बीकानेर की सुनहरी कलम से प्रसिद्ध उस्ता कला आकर्षण का केंद्र होगी. राजस्थान की झांकी में आगे रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते लोक कलाकार का मूर्तिशिल्प दर्शाया जाएगा, जो 180 डिग्री घूमेगा. ट्रैक्टर के दोनों तरफ के किनारों पर उस्ता कला से बनाए फ्रेम में सुराही और लैंप को दर्शाया गया है. इसकी ऊंचाई करीब 13 फीट होगी. वहीं, पीछे वाले भाग में उस्ता कला से बनाई कूपी को घूमते हुए दर्शाया है. पीछे की तरफ पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों को कार्य करते दिखाया गया है. रेगिस्तान के जहाज ऊंट की प्रतिमा सवार के साथ नजर आएगी. दोनों साइड में चर्मकला के उत्कृष्ट नमूनों को उस्ता कला की नक्काशी में प्रदर्शित किया गया है.

बीकानेर : गणतंत्र दिवस पर इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी न सिर्फ एक बार फिर से नजर आएगी, बल्कि इस साल बीकानेर की उस्ता कला का प्रदर्शन राजस्थान की झांकी में शामिल है. दरअसल, पिछले साल राजस्थान की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किया गया, बल्कि लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में प्रदर्शित हुई.

क्या है उस्ता कला : उस्ता एक तरह की चित्रकारी है, जो ऊंट की खाल, हाथी दांत या शुतुरमुर्ग के अंडों पर उकेरी जाती है. कालांतर में इसे संगमरमर पर भी उकेरा जाने लगा. इस कला को खास तरीके से उकेरा जाता है. सबसे पहले एक डिजाइन तैयार की जाती है. यह डिजाइन मुल्तानी मिट्टी, चूना और पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) के घोल से तैयार होती है. इसके बाद इस डिजाइन के जरिए ऊंट की खाल को एक विशेष आकार दिया जाता है. ऊंट की खाल पर मिट्टी से की गई कारीगरी को स्थानीय बोली में मनोत कहा जाता है. ऊंट की खाल पर मनोत होने का मतलब है, कलाकृति का खाका तैयार होना. इसके बाद इस पर सोने की परत और विशेष पॉलिश का काम किया जाता है. मीनाकारी के जरिए इसमें रंग भरे जाते हैं. एक खास तरह के लेमिनेशन के बाद यह कलाकृति तैयार होती है. इसी तरीके से वुड शीट फ्रेम भी बनाए जाने लगे हैं. जाहिर है कि चमड़े पर बारीक स्वर्णकारी और मीनाकारी के कारण यह कला बेशकीमती है.

मुल्तान से आए थे कारीगर : बीकानेर रियासत के तत्कालीन राजा राय सिंह के दौर में जब जूनागढ़ किला बन रहा था. तब जरूरत पड़ी नक्काशी के काम की. राजा रायसिंह के उस दौर में जूनागढ़ में नक्काशी के काम के लिए मुल्तान से 7 कारीगर आए थे. उन्होंने स्थानीय संस्कृति को जोड़ते हुए मुगल शैली में नक्काशीदार काम पेश किया. राजा को यह काम इतना पसंद आया कि उन कलाकारों को बीकानेर में ही रख लिया गया. इस तरह बीकानेरी कला और मुल्तानी कला के संयोग से बनी उस्ता कला. इस कला का नाम उस्ता कला कैसे पड़ा, इसके पीछे भी यह कहा जाता है कि किसी काम को करने में माहिर व्यक्ति को उस्ताद कहा जाता है. धीरे-धीरे इस बेशकीमती कला को उकेरने वाले उस्तादों के काम को उस्ता कला कहा जाने लगा. बीकानेर की इस कला को भौगोलिक संकेत (GI) टैग भी प्राप्त है. झांकी में इस बार यह कला रावणहत्था का केंद्र रहेगी.