उत्तराखंड में 23 अगस्त को प्रस्तावित UKSSSC की परीक्षा स्थगित, जानिए क्यों लिया यह फैसला
आगामी 23 अगस्त को प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक की लिखित प्रतियोगी परीक्षा स्थगित, जल्द नई तारीख का होगा ऐलान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 9:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. UKSSSC ने 23 अगस्त को प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक पदों की लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है. खास बात ये है कि इसके लिए दो वजहें बताई गई हैं. दोनों परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने परीक्षा टालने का फैसला लिया.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक की लिखित प्रतियोगी परीक्षा स्थगित कर दी है. आयोग ने 14 अगस्त को विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी दी है. परीक्षा की नई संशोधित तारीख जल्द आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.
23 अगस्त को प्रस्तावित थी लिखित परीक्षा: आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 23 अगस्त को प्रस्तावित थी. इस बीच कई अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रत्यावेदन भेजकर बताया कि इसी तारीख को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से प्रवक्ता (रसायन शास्त्र) की लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा रही है. ऐसे में दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा टकराने की समस्या खड़ी हो गई थी.
अभ्यर्थियों की इस परेशानी के साथ ही मौसम भी परीक्षा स्थगित किए जाने की एक बड़ी वजह बना है. मौसम विभाग की ओर से परीक्षा की तारीख और उससे पहले के दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में मानसून के दौरान लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने और आवागमन में दिक्कत की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था.
परीक्षा रद्द नहीं, बल्कि स्थगित की गई: आयोग ने अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों और मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा रद्द नहीं की गई है, बल्कि स्थगित की गई है. परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की संशोधित तिथि और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.
नई तारीख जारी होने के बाद परीक्षा उसी के अनुसार आयोजित की जाएगी. परीक्षा स्थगित होने से हजारों अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें एक ही दिन होने वाली दो परीक्षाओं में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होगी. साथ ही भारी बारिश के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की संभावित परेशानी से भी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी.
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