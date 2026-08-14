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उत्तराखंड में 23 अगस्त को प्रस्तावित UKSSSC की परीक्षा स्थगित, जानिए क्यों लिया यह फैसला

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है. UKSSSC ने 23 अगस्त को प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक पदों की लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है. खास बात ये है कि इसके लिए दो वजहें बताई गई हैं. दोनों परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने परीक्षा टालने का फैसला लिया.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक की लिखित प्रतियोगी परीक्षा स्थगित कर दी है. आयोग ने 14 अगस्त को विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी दी है. परीक्षा की नई संशोधित तारीख जल्द आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.

23 अगस्त को प्रस्तावित थी लिखित परीक्षा: आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 23 अगस्त को प्रस्तावित थी. इस बीच कई अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रत्यावेदन भेजकर बताया कि इसी तारीख को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से प्रवक्ता (रसायन शास्त्र) की लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा रही है. ऐसे में दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा टकराने की समस्या खड़ी हो गई थी.

अभ्यर्थियों की इस परेशानी के साथ ही मौसम भी परीक्षा स्थगित किए जाने की एक बड़ी वजह बना है. मौसम विभाग की ओर से परीक्षा की तारीख और उससे पहले के दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में मानसून के दौरान लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने और आवागमन में दिक्कत की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था.