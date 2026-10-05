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दिल्‍ली: उस्मानपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, दो इनामी बदमाश घायल

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

Delhi Police
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2026 at 10:08 AM IST

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नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में सोमवार को पुलिस और दो इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. यमुना खादर से सटे इलाके में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्तौल बरामद की है. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि भजनपुरा इलाके में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जसीम उस्मानपुर के रास्ते अपने ठिकाने की ओर जाने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जंगल की ओर जाने वाले संकरे रास्तों पर घेराबंदी की. जैसे ही दोनों संदिग्ध झाड़ियों के पीछे से निकलते दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी. लेकिन दोनों ने पिस्तौल निकालकर टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. करीब 26 राउंड फायरिंग हुई. बदमाशों की गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी भी निशाने पर आए, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण वे सुरक्षित रहे.

इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कैफ और जसीम के पैर में गोली लगी. दोनों जमीन पर गिर पड़े और पुलिसकर्मियों ने उन्हें दबोच लिया.

शुरुआती जांच में दोनों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई है. 2 तारीख को भजनपुरा में रंगदारी नहीं मिलने पर दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई थी. घटना के बाद से ही दोनों की तलाश की जा रही थी. मुठभेड़ के बाद पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है.

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