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दिल्‍ली: उस्मानपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, दो इनामी बदमाश घायल

दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में सोमवार को पुलिस और दो इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. यमुना खादर से सटे इलाके में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पिस्तौल बरामद की है. घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.