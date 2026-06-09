मेटा अलर्ट से मेरठ पुलिस ने महज 8 मिनट में ब्रेकअप से दुःखी युवक की बचाई जान
मेटा कंपनी की रिपोर्ट पर मिली मदद, युवक ने की थी सोशल मीडिया पर आत्महत्या की कोशिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:44 AM IST
मेरठ: जिले में मेटा अलर्ट की एक्टिवनेस से पुलिस ने महज 8 मिनट में मौके पर पहुंचकर एक युवक की जान बचा ली. 25 साल का युवक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद अवसाद में था, और वह सोशल मीडिया पर आत्मघाती कदम उठाने की पोस्ट डाल 'चुका था. पुलिस ने तत्तपरता दिखाई और उसके प्राण बचा लिए.
जिले के सरधना कस्बे का रहने वाला युवक एक शीशी में सफेद रंग का पेय पदार्थ पीते हुए उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. जिसमें उसने लिखा "अब तुम खुश रहना अपनी लाइफ में" साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट की जैसे ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. कुछ ही सेकंड में मेटा कंपनी की तरफ से पुलिस मुख्यालय लखनऊ स्थित पुलिस महानिदेशक सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के जरिए एलर्ट मिला.
जिसका तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी. जिस पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने उस एलर्ट पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया. जिसके बाद मेटा कम्पनी के भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर की तरफ से मिले अलर्ट में उपलब्ध कराये गए मोबाइल नम्बरों के आधार पर तुरंत पीड़ित की लोकेशन की जानकारी के बारे में मेरठ पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई सूचना और बताई गई लोकेशन पर मेरठ की थाना सरधना की पुलिस महज 8 मिनट में युवक के घर पहुंच गई. जिसके बाद युवक के परिजनों से जानकारी ली गई, उसके बाद पुलिस टीम परिजनों के साथ युवक के पास पहुंची. तो पाया कि उसकी हालत बिगड़ रही थी. वह तड़प रहा था, उसके बगल में ही एक लिक्विड की खाली शीशी पड़ी हुई थी, जिसमे कोई जहरीला पदार्थ था.
बिगड़ी हालत में युवक उल्टी करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने तुरंत परिजनों के सहयोग से युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया. उपचार के चलते युवक को बचा लिया गया.
इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह कक्षा 10वीं पास है, नौकरी उसकी नहीं लगी है, पूछताछ में उसने बताया कि वह रोजगार के अभाव में मजदूरी करता है. उसका एक युवती के साथ प्रेम संबंध था और दोनों विवाह के लिए भी सहमत थे, लेकिन कुछ समय पहले युवती ने उससे संबंध समाप्त कर लिया. जिससे वह मानसिक रूप से डिप्रेशन की स्थिति में आ गया. मानसिक तनाव के चलते ही उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हो रहे थे और उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस के मुताबिक युवक की काउंसलिंग भी की गई है, साथ ही उसने भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन भी दिया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कम्पनी के बीच साल 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है, तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल और फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचना देती है.
डीजीपी मुख्यालय से दिए गए प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक एक जनवरी 2023 से 31 मई 2026 के बीच में आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर मिले अलर्ट का संज्ञान लेकर आज की तारीख तक कुल 3011 व्यक्तियों की जान उत्तर प्रदेश पुलिस बचा चुकी है.
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