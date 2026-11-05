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Exclusive :आधुनिकता के दौर में भी कायम है पंडवानी की पहचान, पद्मश्री उषा बारले बोलीं- नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं यह लोककला

आधुनिकता के दौर में भी कायम है पंडवानी की पहचान ( Etv Bharat )

रायपुर : कभी गांव के चौक-चौराहों पर मशाल की रोशनी में गाई जाने वाली पंडवानी आज आधुनिक मंच, लाइट और साउंड सिस्टम तक पहुंच चुकी है.समय के साथ इसकी प्रस्तुति में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसकी मूल आत्मा आज भी बरकरार है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में पद्मश्री उषा बारले ने पंडवानी के पुराने दौर, बदलते स्वरूप, आधुनिक सुविधाओं और नई पीढ़ी को इस लोककला से जोड़ने के प्रयासों पर खुलकर बात की.





चौक-चौराहों से आधुनिक मंच तक पहुंची पंडवानी



पद्मश्री उषा बारले ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी की परंपरा काफी पुरानी है.पहले गांव के बुजुर्ग खंजरी और तार वाले तंबूरे के साथ चौक-चौराहों पर बैठकर पंडवानी का गायन करते थे। उस दौर में मंच और आधुनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे .रात में मशाल की रोशनी में कलाकार प्रस्तुति देते थे और गांव के लोग एकत्र होकर पूरी रात पंडवानी सुनते थे. समय के साथ पंडवानी का दायरा बढ़ता गया. धीरे-धीरे छोटे आयोजनों से लेकर बड़े मंचों तक इसकी पहुंच बनी.स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन, पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद और पद्मश्री तीजन बाई जैसे कलाकारों ने पंडवानी को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.