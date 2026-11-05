Exclusive :आधुनिकता के दौर में भी कायम है पंडवानी की पहचान, पद्मश्री उषा बारले बोलीं- नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं यह लोककला
छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति और महाभारत की गाथाओं को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाली पद्मश्री उषा बारले पंडवानी की परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 5:28 PM IST
रायपुर : कभी गांव के चौक-चौराहों पर मशाल की रोशनी में गाई जाने वाली पंडवानी आज आधुनिक मंच, लाइट और साउंड सिस्टम तक पहुंच चुकी है.समय के साथ इसकी प्रस्तुति में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इसकी मूल आत्मा आज भी बरकरार है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में पद्मश्री उषा बारले ने पंडवानी के पुराने दौर, बदलते स्वरूप, आधुनिक सुविधाओं और नई पीढ़ी को इस लोककला से जोड़ने के प्रयासों पर खुलकर बात की.
चौक-चौराहों से आधुनिक मंच तक पहुंची पंडवानी
पद्मश्री उषा बारले ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी की परंपरा काफी पुरानी है.पहले गांव के बुजुर्ग खंजरी और तार वाले तंबूरे के साथ चौक-चौराहों पर बैठकर पंडवानी का गायन करते थे। उस दौर में मंच और आधुनिक संसाधन नहीं हुआ करते थे .रात में मशाल की रोशनी में कलाकार प्रस्तुति देते थे और गांव के लोग एकत्र होकर पूरी रात पंडवानी सुनते थे. समय के साथ पंडवानी का दायरा बढ़ता गया. धीरे-धीरे छोटे आयोजनों से लेकर बड़े मंचों तक इसकी पहुंच बनी.स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन, पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद और पद्मश्री तीजन बाई जैसे कलाकारों ने पंडवानी को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
नई पीढ़ी को पंडवानी सिखाकर बचा रहीं सांस्कृतिक विरासत
उषा बारले का मानना है कि किसी भी लोककला को जीवित रखने के लिए अगली पीढ़ी को उससे जोड़ना बेहद जरूरी है. इसी सोच के साथ वह युवाओं को पंडवानी का प्रशिक्षण दे रही हैं.उन्होंने बताया कि कलाकारों को अपने घर बुलाकर भी इस विधा की बारीकियां सिखाई जाती हैं, ताकि पंडवानी की परंपरा आगे बढ़ती रहे.
बीच के दौर में पंडवानी के प्रति लोगों की रुचि कम होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इसे फिर से जागृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं.पंडवानी केवल गायन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और महाभारत की कथाओं को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है.वह इस विद्या को कभी लुप्त नहीं होने देना चाहतीं- पद्मश्री उषा बारले, पंडवानी कलाकार
महाभारत के शब्दों को संगीत में पिरोकर होती है प्रस्तुति
पंडवानी की खासियत बताते हुए उषा बारले ने कहा कि इसकी प्रस्तुति के लिए महाभारत के ग्रंथों और पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है.अलग-अलग पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दों और कथाओं का मिलान किया जाता है.इसके बाद कहानी के भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दों को संगीत में पिरोकर गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. उन्होंने कहा कि महाभारत की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी. इसके संरक्षण और प्रचार के लिए कलाकारों को एक मंच पर लाने की जरूरत है.
70-75 कलाकारों की मौजूदगी में हुआ पंडवानी महोत्सव
पंडवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए उषा बारले ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर भी पंडवानी से जुड़े कलाकारों और लोकसंगीत के गायकों को आमंत्रित किया गया था. इसके अलावा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में पंडवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 से 75 कलाकारों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया. उनके मुताबिक, ऐसे आयोजनों से कलाकारों को मंच मिलता है और नई पीढ़ी को अपनी लोककला और परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलता है.
आधुनिक सुविधाओं ने आसान किया पंडवानी का मंचन
बदलते दौर में पंडवानी की प्रस्तुति में आए बदलावों पर उषा बारले ने कहा कि पहले कलाकारों को काफी कठिन परिस्थितियों में प्रस्तुति देनी पड़ती थी.एक ही माइक के सहारे गायक, तबला, ढोलक और अन्य वाद्ययंत्रों की आवाज दर्शकों तक पहुंचाई जाती थी. ऐसे में सभी कलाकारों को अपनी आवाज और वाद्ययंत्रों की ध्वनि के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी.आज मंच पर बेहतर लाइटिंग, पंखे, कूलर और आधुनिक साउंड सिस्टम उपलब्ध हैं. अब गायक, तबला वादक और ढोलक वादक सभी के लिए अलग-अलग माइक की व्यवस्था होती है.इससे प्रस्तुति पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है.
सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन मेहनत आज भी जरूरी
उषा बारले ने कहा कि तकनीक और संसाधनों ने कलाकारों की मुश्किलें जरूर कम की हैं, लेकिन मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आज भी उतनी ही मेहनत और साधना की जरूरत है.पहले खुले वातावरण में मशाल की रोशनी और सीमित संसाधनों के बीच कलाकार पसीना बहाकर प्रस्तुति देते थे.अब एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे और बेहतर साउंड सिस्टम की सुविधा है.हालांकि, उनके मुताबिक आधुनिक सुविधाएं पंडवानी की मूल शैली और उसकी साधना का विकल्प नहीं हैं. कलाकारों को अपनी कला के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा.
उषा बारले का संदेश साफ है कि पंडवानी केवल बीते दौर की लोककला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जीवंत सांस्कृतिक पहचान है.आधुनिकता के साथ कदम मिलाते हुए यदि नई पीढ़ी को इसकी शिक्षा दी जाती रही, तो महाभारत की यह लोकगाथा आने वाली पीढ़ियों तक अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी.
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