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कमीशन लेकर सदर अस्पताल से निजी अस्पताल मरीज को करते थे रेफर, गढ़वा एसडीएम की जांच में खुलासा

गढ़वा: जिले में मरीजों की जान की कीमत महज पांच-पांच हजार रूपए आंकी गई. ऐसा इसलिए क्योंकि एसडीएम की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, वह झकझोर कर देने वाला है. सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को निजी क्लिनिक में भेजने के लिए सदर अस्पताल के सरकारी कर्मी प्रति मरीज पांच से दास हजार तक की कमीशन लेते हैं.

निजी अस्पताल मरीज भेजने से मिलता है कमीशन

गढ़वा सदर अस्पताल में बिचौलिया कोई और नहीं है, बल्कि अस्पताल के सरकारी कर्मी हैं. अस्पताल में भर्ती मरीजों को डरा धमका कर निजी क्लिनिक में भेजते हैं. इसके एवज मे उन्हें पांच से दस हजार तक का कमीशन मिलता है. एसडीएम ने यह रिपोर्ट डीसी से मिले निर्देश के बाद जांच के उपरांत दी है.

जानकारी देते गढ़वा सिविल सर्जन (ईटीवी भारत)

पहले मरीज को धमकाते हैं, फिर करते हैं रेफर

रिपोर्ट में एसडीएम ने लिखा है कि खरौंधी थाना क्षेत्र के चौरिया गांव निवासी गर्भवती पुष्पा देवी को प्रसव के लिए परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. लेकिन अस्पताल में मौजूद सरकारी कर्मी ने उसे डरा धमका कर निजी क्लिनिक भेज दिया. जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई. जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था. डीसी ने मामले की जांच करने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया था.