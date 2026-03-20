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कमीशन लेकर सदर अस्पताल से निजी अस्पताल मरीज को करते थे रेफर, गढ़वा एसडीएम की जांच में खुलासा

गढ़वा सदर अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल रेफर करने के बदले 5 हजार रुपए का कमीशन लेने का खुलासा हुआ है.

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गढ़वा सदर अस्पताल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 1:09 PM IST

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गढ़वा: जिले में मरीजों की जान की कीमत महज पांच-पांच हजार रूपए आंकी गई. ऐसा इसलिए क्योंकि एसडीएम की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, वह झकझोर कर देने वाला है. सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को निजी क्लिनिक में भेजने के लिए सदर अस्पताल के सरकारी कर्मी प्रति मरीज पांच से दास हजार तक की कमीशन लेते हैं.

निजी अस्पताल मरीज भेजने से मिलता है कमीशन

गढ़वा सदर अस्पताल में बिचौलिया कोई और नहीं है, बल्कि अस्पताल के सरकारी कर्मी हैं. अस्पताल में भर्ती मरीजों को डरा धमका कर निजी क्लिनिक में भेजते हैं. इसके एवज मे उन्हें पांच से दस हजार तक का कमीशन मिलता है. एसडीएम ने यह रिपोर्ट डीसी से मिले निर्देश के बाद जांच के उपरांत दी है.

जानकारी देते गढ़वा सिविल सर्जन (ईटीवी भारत)

पहले मरीज को धमकाते हैं, फिर करते हैं रेफर

रिपोर्ट में एसडीएम ने लिखा है कि खरौंधी थाना क्षेत्र के चौरिया गांव निवासी गर्भवती पुष्पा देवी को प्रसव के लिए परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. लेकिन अस्पताल में मौजूद सरकारी कर्मी ने उसे डरा धमका कर निजी क्लिनिक भेज दिया. जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई. जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था. डीसी ने मामले की जांच करने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया था.

फोन पे के माध्यम से हुआ था भुगतान

जांच में यह पाया गया कि अस्पताल के कर्मी ही मरीज को निजी अस्पताल लेकर गए थे. इसके एवज मे ओटी सहायक को पांच हजार कमीशन दिया गया. जो फोन पे के माध्यम से भुगतान हुआ था, इसका भी जिक्र जांच रिपोर्ट में किया गया है. जिसके बाद ओटी सहायक राम प्रवेश और एएनएम नैन कुमारी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

सिविल सर्जन ने कही कार्रवाई की बात

सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी ने कहा कि ओटी सहायक आउट सोर्सिंग के माध्यम से आया था. उसे बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि एएनम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है. इसके बाद विभागीए कार्रवाई की जाएगी. सिविल सर्जन ने कहा कि दोनों ने कमीशन की बात स्वीकार की है.

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