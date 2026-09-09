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तीन बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तेल सेहत के लिए खतरनाक, खाने से पहले जान लें ये जरूरी बात

हमीरपुर: अगर आप घर में पकौड़े, पूरी या दूसरी चीजें तलने के लिए एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. बार-बार गर्म किए गए तेल का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, तेल को अधिकतम तीन बार तक ही तलने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. इसके बाद तेल में ऐसे बदलाव होने लगते हैं, जो इसे खाने के लिए असुरक्षित बना देते हैं.

दरअसल, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को हमीरपुर में खाद्य व्यापारियों के लिए एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष रूप से खाद्य कारोबार से जुड़े दुकानदारों को महत्वपूर्ण जानकारियां देकर जागरूक किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय दुकानदारों ने भाग लिया. शिविर के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थ तैयार करने से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने तक स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही, अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इसके नियमों की विस्तृत जानकारी दी. विभाग ने दुकानदारों से अपील की कि वे खराब या इस्तेमाल किए जा चुके तेल का दोबारा प्रयोग न करें और न ही इसे नालियों में बहाएं, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है.

जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर (ETV BHARAT)

दुकानदारों से खराब हो चुका तेल खरीदेगा विभाग