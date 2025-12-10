ETV Bharat / state

जयपुर एयरपोर्ट से पांच किमी दायरे में लेजर लाइट्स पर आज से रोक, विमानों की सुरक्षा के चलते लगाया प्रतिबंध

आज जयपुर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते पांच थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर भी रहेगी रोक.

Jaipur Police Commissionerate
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी में शादी समारोह और पार्टियों के दौरान तेज प्रकाश वाली लेजर लाइट्स के इस्तेमाल का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है. मैरिज गार्डन, होटल्स जैसे स्थानों पर होने वाले शादी समारोहों में लेजर लाइट्स और अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग होता है. इसकी रोशनी आसमान में काफी दूर तक दिखाई देती है. अन्य जगहों के मुकाबले हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में लेजर लाइट्स और अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग काफी खतरनाक साबित हो सकता है. इनसे विमानों के परिचालन में व्यवधान होता है और बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. ऐसे में जयपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स के उपयोग पर रोक लगाई गई है.

आदेश का उल्लंघन करने पर एक्शन: जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने इस संबंध में आदेश जारी किए. उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में भारत सरकार के जारी राजपत्र के नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283, 285 और अन्य सम्बंधित धाराओं में और वायुयान अधिनियम 1934 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है.

आज से आदेश प्रभावी: उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा से पांच किमी की परिधि में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा. यह आदेश आज 10 दिसंबर से प्रभावी हो गया है.

आज पांच थाना क्षेत्रों में ड्रोन पर रोक: वहीं आज जयपुर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते पांच थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक है. पचार ने बताया कि वीवीआईपी दौरे के दौरान ड्रोन उड़ाने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा रहता है. आज जयपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के कारण सांगानेर, एयरपोर्ट, सांगानेर सदर, प्रताप नगर और जवाहर सर्किल थाना क्षेत्रों में सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर बीएनएस की धारा 223 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा.

