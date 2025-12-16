ETV Bharat / state

अब ड्रोन से कैडेवर अंग पहुंचेंगे अस्पताल, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की नहीं रहेगी जरूरत, लाइफ सेविंग दवा भी पहुंचाएगा

महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुकांत दास तथा मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र पारीक ने बताया कि विशेष रूप से कैडेवर अंगों के त्वरित परिवहन में ड्रोन तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी. ब्रेन डेथ होने के बाद प्राप्त अंगों का प्रत्यारोपण तय समय सीमा में ही किया जा सकता है. अभी एंबुलेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन का बनाया ग्रीन कॉरिडोर शामिल है. ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक, दूरी और समय की बाधाओं को दूर कर अंगों को कम समय में एक से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सकेगा.

जयपुर: आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन तकनीक गेम चेंजर के रूप में उभर रही है. अब तक ड्रोन से वैक्सीन और दवा ही भेजी जा रही थी, लेकिन अब जयपुर की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पहली बार कैडेवर अंग अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी.

मरीजों से चार्ज नहीं : मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह ड्रोन काफी एडवांस है. इससे पहले सिर्फ वैक्सीन और दवा भेजने के लिए ड्रोन इस्तेमाल होता था. सुकांत दास का कहना है कि इसके लिए मरीजों से किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट है. जल्द इसे धरातल पर उतारा जाएगा. उनका दावा है कि देश में पहली बार कैडेवर अंग ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा.

ड्रोन की खासियत

ड्रोन की रेंज 15 किलोमीटर

10 से 15 किलो वजन ले जाने में सक्षम

जीपीएस टेक्नोलॉजी

मेडिसिन, ब्लड सैंपल, ऑर्गन ले जाने में सक्षम

एयरपोर्ट से अस्पताल तक ऑर्गन सीधे ओटी तक पहुंचेगा

यह ड्रोन तकनीकी रूप से राजस्थान में डवलप किया

एक्सीडेंट के समय लाइफ सेविंग: महात्मा गांधी अस्पताल के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र पारीक ने बताया कि आमतौर पर जब भी कोई गंभीर एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी समय लगता है, लेकिन ड्रोन से हम एक्सिडेंट वाली जगह पर तुरंत लाइफ सेविंग दवा पहुंचा सकेंगे ताकि घायल मरीजों की जान बचाई जा सके. उन्होंने कहा कि तापमान नियंत्रित ड्रोन बॉक्स के माध्यम से रक्त, बायोप्सी और अन्य संवेदनशील सैंपल तेजी से जांच केंद्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं. इससे रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सकेगी. उपचार में देरी नहीं होगी. ड्रोन बनाने वाली कंपनी के संचालक सुनील सोमन नायर ने बताया कि ड्रोन तकनीक का अभी रक्षा सेवा में प्रयोग सफल रहा है. इसके लिए सरकार से जरूरी अनुमति ली जा रही है. राजस्थान में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के साथ ये पहला प्रयास है.

