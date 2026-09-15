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यूपी के विश्वविद्यालयों में बढ़ेगा AI का इस्तेमाल, तैयार होंगे सोवरेन एआई मॉडल्स; देश का डाटा रहेगा सुरक्षित

सीएसजेएमयू कुलपति ने वार्ता में दी जानकारी, और क्या कहा जानिए?

use of ai to increase up universities sovereign ai models developed
यूपी के विश्वविद्यालयों में बढ़ेगा AI का इस्तेमाल. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:01 AM IST

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कानपुर: देखिए दो दिनों तक छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में जो एआई मंथन 2.0 आयोजित किया गया, उसमें इस बात पर असल मंथन हुआ कि अब प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की उपयोगिता को बढ़ाना है. इसे एक मिशन के रूप में लिया गया है.

इसके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए दो कमेटियां बनाई गई हैं. एक कमेटी में प्रो.पीपी चक्रवर्ती, रामगोपालराव व प्रो.विनय पाठक शामिल हैं. दूसरी कमेटी में प्रो.जीपी पांडेय, प्रो.संगीता, प्रो.सोनिया नित्यानंद समेत अन्य सदस्य हैं.

एक कमेटी के सदस्य ऐसे सॉवरेन एआई मॉडल्स तैयार करेंगे, जो छात्रों, शिक्षकों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हों. दूसरी कमेटी के सदस्य इसे विवि में क्रियान्वित कराएंगे.सोमवार को पत्रकारों से वार्ता कर ये जानकारी सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने दी.

उन्होंने कहा, एआई अब आने वाले समय में हमारी एक ऐसी जरूरत बनने जा रही है, जिसके बिना उपयोग हम नहीं रह सकते. उन्होंने ये भी कहा, तकनीक कोई भी हो उसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं. इंटरनेट का मिस यूज कर साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं लेकिन, हमने इंटरनेट का उपयोग बंद नहीं किया. बोले एआई का उपयोग करके हमें स्मॉल लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं, सॉवरेन एआई मॉडल्स तैयार करने हैं. इनसे हमारा देश का डाटा सुरक्षित रहेगा.


जल्द ही तैयार होगी यूपी की एआई नीति: सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने कहा कि जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में हम विश्व की नीति, देश की नीति, यूपी की नीति पर मंथन करेंगे. इनके अलावा शहर के विकास को लेकर जो पॉलिसी बनती हैं, उनमें एआई की क्या भूमिका हो सकती है. इसका रोडमैप बनाएंगे. विवि में अभी कई एआई आधारित पाठ्यक्रम संचालित हैं. इनकी संख्या भी विषयवार बढ़ाई जाएगी.

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