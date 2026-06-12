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मानसून आने वाला है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये 6 जरूरी ऐप, आपदा से रहेंगे सेफ

खतरनाक स्थानों पर रील बनाने और सेल्फी लेने की होड़: कार्यक्रम में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने एक ऐसे मुद्दे पर चिंता जताई जो आजकल तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि-

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर: उन्होंने ग्राम स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को मजबूत करने पर जोर दिया. उनके अनुसार ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्वयंसेवी संगठन आपदा प्रबंधन की रीढ़ बन सकते हैं. उत्तराखंड जैसे सैन्य बाहुल्य राज्य में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं, जिनका अनुशासन और आपातकालीन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव आपदा प्रबंधन में उपयोगी साबित हो सकता है.

आपदा के समय सबसे पहला प्रतिक्रियादाता आम नागरिक ही होता है. इसलिए लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक बनाना बेहद जरूरी है. आधुनिक तकनीक के साथ-साथ स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान को भी महत्व दिया जाना चाहिए. पहाड़ों में रहने वाले लोग मौसम, जल स्रोतों और प्राकृतिक संकेतों को वर्षों से समझते आए हैं और यह अनुभव कई बार संभावित खतरे का पहले से अंदाजा लगाने में मददगार साबित होता है. -लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर भंडारी, उपाध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति-

वर्कशॉप में मानसून की तैयारियों पर गहन चर्चा: राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि-

मानसून से पहले अलर्ट पर यूएसडीएमए: उत्तराखंड में मानसून सीजन शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. गुरुवार को देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) भवन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और यूएसडीएमए के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने साफ कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के दौर में केवल सरकारी तंत्र नहीं, बल्कि हर नागरिक को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है. मानसून की बारिश हर साल उत्तराखंड में बड़ी प्राकृतिक आपदा भी लेकर आती है. ऐसे में सरकार और विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि आपदा से बचाव केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. समय पर चेतावनी और सही जानकारी कई जिंदगियां बचा सकती है.

नदी-नालों, झरनों, गहरी खाइयों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर रील और सेल्फी बनाने का चलन जानलेवा साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ में लोग अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं. जिलों को ऐसे खतरनाक स्थानों की पहचान कर उन्हें 'नो सेल्फी जोन' घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सुरक्षित स्थलों को 'सेल्फी सेफ जोन' के रूप में विकसित करने का सुझाव भी दिया है.

-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास-

अर्ली वार्निंग सिस्टम पर चर्चा: उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी तंत्र की महत्ता पर भी विस्तार से चर्चा की. एनआईडीएम के प्रोफेसर डॉ. नवनीत कुमार ने कहा कि-

जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ी हैं. ऐसे में समय पर मिलने वाली चेतावनी जनहानि और आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती है. सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी भी दी.

-डॉक्टर नवनीत कुमार, प्रोफेसर, एनआईडीएम-

आपदा अलर्ट संबंधी ऐप डाउनलोड करें : आपदा प्रबंधन सचिव ने आम नागरिकों से अपील की कि वे मोबाइल फोन में आपदा संबंधी जरूरी ऐप डाउनलोड करें और मौसम संबंधी विश्वसनीय सूचनाओं पर नजर रखें. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 'सचेत ऐप है, जो बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक खतरों से संबंधित अलर्ट देता है.

दामिनी ऐप बिजली गिरने का पूर्वानुमान देता है: वहीं 'दामिनी ऐप' बिजली गिरने की संभावित घटनाओं के बारे में पहले से चेतावनी देता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वेबसाइट और जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म पर भी रियल टाइम मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध रहती है. उनके अनुसार मानसून के दौरान किसी भी अफवाह या अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

गंभीरता से लें मौसम का चेतावनी: यदि मौसम विभाग या प्रशासन किसी क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी करता है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए. तकनीक, प्रशिक्षण और जनभागीदारी का सही समन्वय ही आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है. मानसून के इस मौसम में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. यदि हर नागरिक समय पर चेतावनी प्राप्त कर, जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तो कई दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान को रोका जा सकता है.

नागरिकों के लिए जरूरी 6 मोबाइल ऐप: आपके मोबाइल में जरूर होने चाहिए ये प्लेटफॉर्म

• सचेत ऐप (Sachet App) – बहु-आपदा चेतावनी प्रणाली

• दामिनी ऐप (Damini App) – बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी

• आईएमडी मौसम चेतावनी पोर्टल

• आईएमडी जियोस्पेशियल सर्विसेज

• वेदास (VEDAS) प्लेटफॉर्म

• भारतीय सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम

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