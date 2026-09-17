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सिलेबस में दर्ज हैं अभिमन्यु के रिकार्ड, वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रांड मास्टर की टॉप 30 में आने की तैयारी

वे वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, लेकिन इस जीत के पीछे कई जागती रातें और भागते दिन दर्ज हैं. अभिमन्यु को दिन छोटा पड़ जाता है. 24 घंटे में से 10 घंटे वो शतरंज के अभ्यास को देते हैं. रिकार्ड्स की जो रफ्तार है, उसके बाद वे डी गुकेश और प्रज्ञानानंद जैसे वर्ल्ड चैंम्पियन को हरा चुके हैं. अपने कोच से वे 150 रेटिंग ऊपर चल रहे हैं. अब दुनिया में केवल चार से पांच ही शतरंज के ऐसे किलाड़ी बचे हैं, जो अभिमन्यु को ट्रेनिंग दे सके.

उपलब्धि ये है कि अमेरिका के न्यू जर्सी में पढ़ रहे 11वीं क्लास के अभिमन्यु मिश्रा अपनी बहन की सातवी क्लास के सिलेबस का हिस्सा हैं. वे उसकी किताब में रिकार्ड की तरह दर्ज हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप के उस प्रश्न में पूछा गया कि दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड किसके नाम दर्ज है. अमेरिका में जन्मे और अमेरिका की तरफ से शतरंज खेलने वाले अभिमन्यु ने साल भर पहले ही भारत के युवा विश्व चैंम्पियन डी गुकेश को हराया.

मौजूदा विश्व चैंम्पियन डी गुकेश को शतरंज में हराकर दुनिया में 75 से 80 की रैंकिग पर चल रहे अमेरिका शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा का टारगेट अब 2700 ईएलओ रेटिंग है और लक्ष्य है दुनिया के 30 ग्रैंड मास्टर की रैकिंग में नाम दर्ज कराना. न्यू जर्सी से भोपाल अपनी दादी गीता मिश्रा के पास आए अभिमन्यु ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

भोपाल: दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर 17 बरस के इस लड़के की कामयाबी सीबीएससी के सातवी क्लास के सिलेबस का हिस्सा है. 12 साल चार महीने और 25 दिन की उम्र में वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ. उसका रिकार्ड यूपीएससी से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक जनरल नॉलेज के सवाल के तौर पर दर्ज है. तोहफे में मिला शतरंज और अपने ही स्कूल के प्रिसिंपल को दी गई पहली मात से सफर शुरू हुआ था. शतरंज के 64 खानों को चक्रव्यूह मान लिया जाए तो अभिमन्यु हर बाजी में उसे भेदते जा रहे हैं.

अभिमन्यु अभी कुल 17 बरस के हैं. मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा टारगेट अब दुनिया के टॉप 30 गैंड मास्टर्स में पहुंचने का है, फिर सपना वर्ल्ड चैंम्पियन बनने का है. न्यू जर्सी में जन्मे और अभिमन्यु इन दिनों भोपाल में अपनी दादी गीता मिश्रा के पास आए हुए हैं.

तोहफे में मिला शतरंज और प्रिंसिपल को पहली मात

अभिमन्यु ने ढाई बरस की उम्र में पहली बार शतरंज के मोहरे छुई थी. दादी गीता मिश्रा बताती हैं, "तब उसे किसी ने गिफ्ट में चेस दिया था, लेकिन उसके पिता हेमंत मिश्रा ने उस छोटी उम्र में चेस पर हाथ साध रहे अपने बेटे को एक्सप्लोर करने का मौका दिया. पहली बार 5 साल में जब उसने चेस में अपने प्रिंसिपल को हराया था." पिता हेमंत बताते हैं, "रातोंरात जो रिकार्ड बन जाते हैं. उनके पीछे बहुत बड़ी तपस्या होती है. मैं ये मानता हूं कि कोई भी बच्चा तभी बेहतर कर सकता है, जब उसे उतने अवसर दिए जाएं, फिर उसके साथ कड़ी मेहनत हो.

अभिमन्यु को मिले अवार्ड (ETV Bharat)

वे बताते हैं, ढाई साल की उम्र में चेस से पहली मुलाकात हुई, लेकिन चोस से दोस्ती 5 साल में हुई." खुद अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन 12 साल चार महीने 25 दिन का मेरा रिकार्ड जिंदगी का टर्निंग पॉईंट था. कोविड के मुश्किल समय में मैंने 20 साल का रिकार्ड थोड़ा था. तब कहीं भी कॉम्पिटिशन हो नहीं रहे थे. मैंने तब कोविड के दौरान हंगरी जाकर लगातार तीन महीने खेलने के बाद ये रिकार्ड ब्रेक किया था."

न्यू जर्सी में रहते हैं अभिमन्यु मिश्रा (ETV Bharat)

अभिमन्यु के नाम कई रिकार्ड, 17 बरस की उम्र पासपोर्ट में दर्ज 30 देश

अभिमन्यु के नाम कई रिकार्ड दर्ज हैं. सबसे कम उम्र के गैंड मास्टर के साथ इंटरनेशनल मास्टर का रिकार्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है. वे कहते हैं, "मैंने डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे वर्ल्ड चैम्पियन को हराया है. प्रज्ञानानंद को स्विटजरलैंड में हराया था. बाकी लिस्ट है और ये चलता रहता है. अभी मैं वर्ल्ड रैकिंग में 75 या 80 पर हूं, लेकिन अब मेरा टारगेट टॉप 30 में पहुंचना है.

फिर जो हर चेस प्लेयर का सपना होता है, वही वर्ल्ड चैम्पियन बनने का है." अभिमन्यु अभी ग्लोबल चेस लीग के मैच खेलने भारत आए हैं. बेंगलुरु में वो विश्वनाथन आनंद की टीम से खेले. वहां दो बार अभिमन्यु मैन ऑफ द मैच रहे. अभिमन्यु की चेस के साथ विदेश यात्राएं 7 बरस की उम्र से शुरु हो गई थी और अब तक दुनिया के 30 देशों की यात्रा वे कर चुके हैं. मुस्कुराते हुए कहते हैं, पासपोर्ट भर गया है. आधी दुनिया से थोड़ी कम यात्रा तो कर ही चुका हूं. अभिमन्यु ने अपनी जिंदगी पर किताब भी लिखी है.

दादी और बहन के साथ अभिमन्यु (ETV Bharat)

पिता हेमंत ने दिया गोल, कड़ी मेहनत से हासिल होता है मुकाम

अभिमन्यु बीते 10 साल में चेस की दुनिया के नक्शे पर सितारे की तरह चमक पाए तो इसमें उनकी अपनी मेहनत के साथ माता पिता का त्याग भी है. पिता हेमंत मिश्रा कहते हैं, "मैं ये मानता हूं कि कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. मैं किसी जीत से संतुष्ट नहीं होता. यही जिद अभिमन्यु रखते हैं और इसी से रिकॉर्ड की जमीन बनती है. सात बरस की उम्र से दुनिया से कई देशों में शतरंज के मुकाबले के लिए पहुंचे अभिमन्यु के साथ उनके पिता और मां हर मुकाबले में मौजूद होते हैं. हेमंत कहते हैं, मैं उसे उसके हिस्से का अपनी तरफ से हर मौका दे रहा हूं. बाकी आसमान उसका है."