US Tariffs : ट्रंप टैरिफ ने तोड़ी जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट की कमर, EUDR से होगा और नुकसान

जोधपुर: अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर सामने आने लगा है. खास कर जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग इस टैरिफ की मार से दम तोड़ रहा है. अगस्त से अब तक के चार महीने में जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट 40 फीसदी तक घट गया है. इस दौरान इन पिछले साल तुलना में एक्सपोर्ट होने वाले माल के कंटेनर 8 हजार से ज्यादा घट गए हैं. इस परेशानी से जूझ रहे हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट पर दूसरी बड़ी मार भी 31 दिसंबर से पड़ने वाली है, जिसके तहत यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) लागू होने जा रहा है. पहले इसे यूरोपीय संघ ने 31 दिसंबर 2026 तक लागू नहीं करने की राहत दी थी. इससे ट्रंप टैरिफ के साथ-साथ ईयूडीआर से भी एक्सपोर्टर्स को मुकाबला करना पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्ट 40% घटा है. इसे कम करने की सख्त आवश्यकता अन्यथा जो चल रहा है, वह भी नहीं रहेगा, क्योंकि ईयूडीआर लागू होने से यूरोप का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा. लघु उद्योग भारती के महानगर अध्यक्ष पंकज भंडारी ने बताया कि टैरिफ का असर सामने आया है. एक्सपोर्ट में गिरावट हुई है यूरोपीय देश की खरीद प्रभावित हुई है.

चार माह में ऐसे कम हुआ एक्सपोर्ट... (ETV Bharat Jodhpur)

टैरिफ का असर क्रिसमिस की सीजन हुई खत्म : अमेरिका एक्सपोर्ट करने वाले हैंडीक्राफ्ट के बड़े प्लेयर के लिए आइटम बनाने वाले कई यूनिट्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि 28 सितंबर से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया. इससे प्रोडक्ट की कीमतें डेढ़ गुना हो गईं. इससे सितंबर से पहले जो विदेशी ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को मिले थे, वे कैंसिल होने लग गए. एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने बताया कि 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद तो तैयार ऑर्डर्स भी होल्ड होने लग गए. जबकि हर साल अगस्त से नवंबर तक अमेरिका में क्रिसमस-दिवाली जैसा होता है. जिसके लिए बड़ी संख्या में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इस बार सीजन भी पूरी तरह धुल गया. यही कारण है कि 2024 में अगस्त से नवंबर के बीच जोधपुर से एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर्स की संख्या 21,053 थी, जो इस वर्ष 12,579 ही रह गई. 8 हजार 474 कंटेनर कम एक्सपोर्ट हुए हैं.