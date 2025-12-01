ETV Bharat / state

US Tariffs : ट्रंप टैरिफ ने तोड़ी जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट की कमर, EUDR से होगा और नुकसान

अमेरिकी टैरिफ के कारण जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट 40 फीसदी तक घटा. ईयूडीआर लागू होने से यूरोप का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा. देखिए रिपोर्ट...

अमेरिकी टैरिफ का जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट पर बड़ा असर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 6:22 PM IST

जोधपुर: अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर सामने आने लगा है. खास कर जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग इस टैरिफ की मार से दम तोड़ रहा है. अगस्त से अब तक के चार महीने में जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट 40 फीसदी तक घट गया है. इस दौरान इन पिछले साल तुलना में एक्सपोर्ट होने वाले माल के कंटेनर 8 हजार से ज्यादा घट गए हैं. इस परेशानी से जूझ रहे हैंडीक्राफ्ट सेगमेंट पर दूसरी बड़ी मार भी 31 दिसंबर से पड़ने वाली है, जिसके तहत यूरोपियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) लागू होने जा रहा है. पहले इसे यूरोपीय संघ ने 31 दिसंबर 2026 तक लागू नहीं करने की राहत दी थी. इससे ट्रंप टैरिफ के साथ-साथ ईयूडीआर से भी एक्सपोर्टर्स को मुकाबला करना पड़ेगा.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ से एक्सपोर्ट 40% घटा है. इसे कम करने की सख्त आवश्यकता अन्यथा जो चल रहा है, वह भी नहीं रहेगा, क्योंकि ईयूडीआर लागू होने से यूरोप का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा. लघु उद्योग भारती के महानगर अध्यक्ष पंकज भंडारी ने बताया कि टैरिफ का असर सामने आया है. एक्सपोर्ट में गिरावट हुई है यूरोपीय देश की खरीद प्रभावित हुई है.

चार माह में ऐसे कम हुआ एक्सपोर्ट... (ETV Bharat Jodhpur)

टैरिफ का असर क्रिसमिस की सीजन हुई खत्म : अमेरिका एक्सपोर्ट करने वाले हैंडीक्राफ्ट के बड़े प्लेयर के लिए आइटम बनाने वाले कई यूनिट्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि 28 सितंबर से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया. इससे प्रोडक्ट की कीमतें डेढ़ गुना हो गईं. इससे सितंबर से पहले जो विदेशी ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को मिले थे, वे कैंसिल होने लग गए. एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने बताया कि 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद तो तैयार ऑर्डर्स भी होल्ड होने लग गए. जबकि हर साल अगस्त से नवंबर तक अमेरिका में क्रिसमस-दिवाली जैसा होता है. जिसके लिए बड़ी संख्या में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इस बार सीजन भी पूरी तरह धुल गया. यही कारण है कि 2024 में अगस्त से नवंबर के बीच जोधपुर से एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर्स की संख्या 21,053 थी, जो इस वर्ष 12,579 ही रह गई. 8 हजार 474 कंटेनर कम एक्सपोर्ट हुए हैं.

यह होती परेशानी अगर लागू होता European Deforestation Regulation (EUDR) : यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इस नियम के तहत एक्सपोर्टर्स को वुडन आइटम भेजने पर उपयोग में ली गई वुड के अवैध न होने की पूर्ण रूप से पुष्टि करनी होगी, यानि वुड को काटने से लगाकर एक्सपोर्टर तक पहुंचने के पूरे चैनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे. इसमें से कोई भी कागज नहीं होने पर यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता. एक्सपोर्टर बताते है कि भारत जैसे देश में ऐसी पालना करना आसान नहीं है.

Jodhpur Handicraft Export
जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट घटा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बड़ी राहत, एक साल के लिए टला EUDR कानून

30 फीसदी एक्सपोर्ट यूरोप से, अमेरिका से 15 फीसदी कम : जोधपुर से सालाना 4500 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है. सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूएसए में (कुल 3 हजार करोड़) एक्सपोर्ट का करीब 40 से 45 प्रतिशत एक्सपोर्ट होता है. इसके बाद सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों में किया जाता है. यहां कुल एक्सपोर्ट का करीब 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ईयूडीआर लागू होने के बाद बाध्यताएं बढ़ जाएंगी. अभी से बायर्स ने भी इस संबंध में डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर दिया है. पहले एक साल के लिए इस कानून का स्थगित करने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब इसे लागू किया जा रहा है, जो काफी परेशानी भरा होगा.

पढे़ं : जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट! अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल, 73% मार्केट पर सीधा असर

जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस : जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की 1000 यूनिट्स है, जबकि ढाई हजार मैन्यूफैक्चरर और करीब 20 हजार दस्तकार मिलकर इस एक्सपोर्ट बाजार को चलाते हैं. इन सभी से करीब चार लोग बतौर रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. इन सब पर तलवार लटकी हुई है.

