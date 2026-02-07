ETV Bharat / state

अमेरिका टैरिफ कटौती: 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है टेक्सटाइल, चमड़ा और ज्वेलरी का निर्यात; बोले सीटीआई चेयरमैन

अमेरिका के बाजार में भारत का टेक्सटाइल निर्यात 10.5 अरब डॉलर का है. अब टेक्सटाइल पर 18 फीसदी शुल्क होने से अमेरिका को भारत का टेक्सटाइल निर्यात दुगना हो सकता है. जल्द ही इसमें 20 फीसदी का इजाफा दिखने लगेगा. क्योंकि भारत को टेक्सटाइल के बाजार में चुनौती देने वाले बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, वियतनाम आदि पर भारत से ज्यादा शुल्क लगता है. अमेरिका के बाजार में भारत सालाना 10.5 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात करता है और इनमें गारमेंट की हिस्सेदारी 5.5 अरब डॉलर की है.

नई दिल्ली: अमेरिका ने सोमवार को भारत पर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है. टैरिफ को 25 फ़ीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. इस व्यापार समझौते पर अमल के बाद टेक्सटाइल, लेदर एवं जेम्स ज्वेलरी जैसे उत्पादों के निर्यात में 20 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि इन सेक्टर के व्यापारियों को अप्रैल से इस समझौते का बड़ा लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि नई दर पर ऑर्डर मिलने में थोड़ा समय लगेगा.

निर्यात में भी इजाफा होने की संभावना: पिछले वर्ष 2024- 25 में भारत ने अमेरिका के बाजार में हीरा, जेम्स एंड ज्वेलरी का 10 अरब डॉलर का निर्यात किया था. लेकिन पिछले साल अगस्त में 50 फीसदी शुल्क लगने के बाद इसमें गिरावट आ गई थी, अब व्यापार समझौते के बाद इसके निर्यात में भी 15 से 20 फीसदी का इजाफा होने की संभावना है. अमेरिका में 50 फीसदी शुल्क लगने के बाद समुद्री उत्पादों खासकर झींगा का निर्यात भी कम होने लगा था. अब समुद्री उत्पाद में झींगा के निर्यात में तेजी आएगी क्योंकि भारत सालाना 2.5 अरब डॉलर का झींगा निर्यात करता है.

कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी: रिका के बाजार में भारत ने 6 अरब डॉलर के कृषि एवं प्रोसेस्ड आइटम्स का निर्यात किया था लेकिन 50 फीसदी के शुल्क के बाद पाकिस्तान, वियतनाम, केन्या, श्रीलंका जैसे देशों को भारत की जगह अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर मिलने लग गए थे. अब उम्मीद है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी. अमेरिका में भारत प्रतिवर्ष 1.2 अरब डॉलर के लेदर एवं फुटवियर का निर्यात करता है, इसमें भी अगस्त के बाद से काफी गिरावट आ गई थी. व्यापार समझौते के बाद लेदर एवं फुटवियर के निर्यात में भी 15 से 20 फीसदी का इजाफा होने की संभावना है.

CTI के महासचिव गुरमीत अरोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बयान जारी करके बताया कि अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, केमिकल, फार्मा, सीफूड, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सेक्टरों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था. इससे देश में 10 लाख लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया था. दरअसल, बढ़े हुए टैरिफ के चलते दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय माल अमेरिका में 35 फ़ीसदी तक महंगा हो गया था. इसके कारण वहां के खरीददार भारत के मुकाबले में दूसरे देशों को तवज्जो देने लगे थे.

