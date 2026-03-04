खाड़ी देशों में मौजूद मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बना कंट्रोल रूम, 24x7 करेगा मदद
दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम, खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों की करेगा मदद.
Published : March 4, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : March 4, 2026 at 10:49 PM IST
भोपाल: अमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं. ऐसे में खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों के परिजन काफी परेशान और चिंतित हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए मोहन यादव सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है. ये कंट्रोल रूम दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन से संचालित हो रहा है.
24x7 कंट्रोल रूम से कर सकते हैं संपर्क
मध्य प्रदेश सरकार ने जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि "वर्तमान अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. मध्य प्रदेश के निवासी जो खाड़ी देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन, इत्यादि हेतु पहुंचे हों एवं वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हों तो वे कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं. कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित अन्य एजेंसियों से संपर्क करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी."
|कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर और ईमेल
|दूरभाष नंबर
|011-26772005
|व्हाट्सऐप नंबर
|9818963273
|ई-मेल आईडी
|mphelpdeskgulf@gmail.com
5 दिन से लगातार जारी है युद्ध
अमेरिका-इजराइल का ईरान पर हमला जारी है. अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले का बुधवार को पांचवा दिन था. ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों पर हमला किया है. बुधवार को भी हमले की खबर सामने आई है और फिलहाल युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं. वहीं, इजराइल ने अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करने की बात कही है. मंगलवार को लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि बेरूत के आस-पास के इलाकों और दक्षिणी लेबनान में हुए हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए और 154 घायल हुए.