खाड़ी देशों में मौजूद मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बना कंट्रोल रूम, 24x7 करेगा मदद

खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम ( AFP )

भोपाल: अमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं. ऐसे में खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों के परिजन काफी परेशान और चिंतित हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए मोहन यादव सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है. ये कंट्रोल रूम दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन से संचालित हो रहा है.

24x7 कंट्रोल रूम से कर सकते हैं संपर्क

मध्य प्रदेश सरकार ने जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि "वर्तमान अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. मध्य प्रदेश के निवासी जो खाड़ी देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन, इत्यादि हेतु पहुंचे हों एवं वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हों तो वे कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं. कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित अन्य एजेंसियों से संपर्क करते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी."