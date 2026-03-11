बिहार में रसोई गैस लेने के नए नियम से बढ़ी परेशानी, बुकिंग के कई दिन बाद भी खाली है सिलेंडर
बिहार के सीतामढ़ी में रसोई गैस लेने के नए नियम ने परेशानी बढ़ा दी है. DAC नंबर के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा.
Published : March 11, 2026 at 1:58 PM IST
सीतामढ़ी: घरेलू एलपीजी सिलेंडर के वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद जिले में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत गहरा गई है. गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. इसके बावजूद कई लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है. पहले बुकिंग के तुरंत बाद DAC (Delivery Authentication Code) मिल जाता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
सीतामढ़ी में रसोई गैस की किल्लत: स्थिति यह है कि गैस एजेंसी पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग जाती है. लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सीमित आपूर्ति के कारण सभी को सिलेंडर नहीं मिल पाता है. इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है.
युद्ध के बाद गैस संकट: अमेरिका इजरायल लगातार ईरान से युद्ध कर रहा है, जिसके कारण एलपीजी गैस का संकट गहराने लगा है. आम लोग किल्लत की संभावना को लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर स्टॉक करने में जुटे हैं. हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस पर सख्ती बरत रहा है.
ब्लैक मार्केटिंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई: जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक ना करें. साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति एलपीजी गैस सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे पर शख्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सुबह से ही लगती हैं कतारें: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी के गोदाम पर सुबह 3:00 बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारे लग जाती है. हालांकि इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता है. उपभोक्ताओं ने रसोई गैस की किल्लत पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से स्थिति को जल्द से जल्द बेहतर करने की मांग की है.
"गांव मुहल्ले में परेशानी है. हमलोग तीन-चार बजे सुबह से लाइन लगा रहे हैं. गैस का दाम आसमान छू रहा है. हमलोग गरीब लोग कहां से इतना पैसा लाएंगे? 600 रुपये में हमें रसोई गैंस मिले और सब्सिडी 200 रुपये आनी चाहिए."- राजन कुमार झा, उपभोक्ता
"चार-पांच दिन से गैस नहीं मिल रहा है. बुक करके पांच दिन हो गया है, ब्लैक में 1500 रुपये में बेचा जा रहा है. 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं. कोई देखने वाला नहीं है."- श्रवण कुमार, उपभोक्ता
"सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है. तीन-चार बजे से इंतजार कर रहे हैं. कितने लोग तो थककर वापस चले गए हैं. करीब 100 लोग मायूस होकर लौट गए."- भूषण सिंह, उपभोक्ता
इस कारण हो रही किल्लत: बता दें कि युद्ध के कारण 167 किलोमीटर का जल मार्ग भारत की खाड़ी को जोड़ता है, ईरान से युद्ध के कारण यह मार्ग असुरक्षित हो गया है. वहीं भारत अपने जरूरत का 50% कच्चा तेल और एलपीजी 54% इसी रास्ते से मंगवाता है. युद्ध के कारण लोगों में भयावह स्थिति बनी हुई है की कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कमी ना हो जाए.
उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी: पहले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से गैस उपलब्धता के बाद भी मैसेज के इंतजार के कारण गैस नहीं मिल पा रहा है. पहले ऑनलाइन नंबर लगाते ही तुरंत डीएसी नंबर मिल जाता था, जिससे गैस एजेंसी पर आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी डीएसी नंबर तुरंत जारी नहीं किया जा रहा है. ऐसे में गैस लेने के लिए उपभोक्ता गैस एजेंसी व वेंडर को फोन कर रहे हैं. हालांकि उपभोक्ताओं को निराशा ही हाथ लग रही है.
कितना बढ़ा दाम?: 7 मार्च से बिहार में घरेलू रसोई गैस (14.2 KG LPG) सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा हुआ है. इससे कीमत 1000 रुपये के पार हो गई है. यह बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हुए है. हालांकि उज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी के साथ सिलेंडर 613 रुपये में मिल रहा है.
