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बासमती की खूशबू पर भारी बारूद की गंध; ₹2500 करोड़ का चावल बंदरगाहों पर अटका

₹2500 करोड़ का चावल बंदरगाहों पर अटका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: US-इजराइल-ईरान जंग ने बासमती चावल के निर्यतकों की टेंशन बढ़ा दी है. भारतीय निर्यातकों के करीब 12 हजार कंटेनर बंदरगाहों पर अटके पड़े हैं. निर्यातकों का अनुमान है कि करीब 2500 करोड़ रुपए का बासमती चालव फंसा है. इससे निर्यातकों को 500 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है. राईस अथॉरिटी एसोसिएशन के यूपी अध्यक्ष और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय बलोटिया ने बताया कि 200 करोड़ रुपए का लॉस इंडस्ट्री बुक कर चुकी है. सारे काम रुक गए हैं. लगभग 12000 कंटेनर अभी भी फंसे हुए हैं. चावल इंडस्ट्री की स्थिति बहुत गंभीर है. उन्होंने बताया कि 12000 कंटेनर में लगभग 3 लाख 95 हजार टन चावल है. यूपी का 60 हजार टन बासमती फंसा: अजय बलोटिया ने बताया कि पूरे देश का लगभग 30 प्रतिशत बासमती चावल सिर्फ यूपी से पैदा होता है. अनुमान है कि अकेले यूपी का लगभग 60 हजार टन बासमती चावल इस वक्त फंसा है. अगर लड़ाई नहीं रुकेगी तो यह नुकसान और भी बढ़ता चला जाएगा. अगर लड़ाई रुक जाएगी तो भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. जंग थमती है तो एकदम से बड़ी डिमांड भी आने लगेगी. इससे देश के किसानों और एक्सपोर्ट्स को निश्चित ही बहुत फायदा होगा. मिडिल ईस्ट की जंग का असर बासमती चावल निर्यात पर पड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat) देश का 3 लाख टन बासमती फंसा: अजय बलोटिया बताते हैं कि लगभग 3 लाख टन बासमती चावल निर्यातकों का अलग-अलग बंदरगाहों पर फंसा हुआ है. अगर इसे सिर्फ 75 रुपए प्रति किलोग्राम भी गणना करें तो भी यह माल लगभग 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है. फॉर्चून राइस लिमिटेड के निदेशक बताते हैं कि स्थिति बेहद खराब होती दिख रही है. अजय बलोटिया ने कहा कि इस वक्त खाड़ी देशों समेत अमेरिका की हर गतिविधि पर निर्यातकों की नजर है. 500 करोड़ का हो चुका नुकसान: निर्यातक मानते हैं कि खाड़ी देशों के हालात से पहली पेमेंट भी फंस गई है. क्योंकि एक्सपोर्ट का जो भुगतान होता है, उसकी पूरी प्रक्रियागत होती है. लगातार निर्यातक सामान भेजते हैं, वहीं विदेशों से भी एक चक्र क्रम है, जिससे पैसा आता रहता है. अब माल माल जा नहीं रहा है, ऐसे में जो पेमेंट है, वह भी खतरे में फंस गया है. अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा. अभी जो 200 करोड़ का नुकसान है, वह तो सिर्फ शिपिंग लाइन का ही नुकसान है. पूरा नुकसान जोड़ेंगे तो यह 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा. पश्चिमी यूपी के 30 जिलों में उत्पादन: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि देश के सिर्फ 7 राज्यों में बासमती चावल की अलग-अलग किस्म उगाई जाती हैं. यूपी में बासमती उत्पादन का क्षेत्र पश्चिमी यूपी ही है.