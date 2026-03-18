बासमती की खूशबू पर भारी बारूद की गंध; ₹2500 करोड़ का चावल बंदरगाहों पर अटका
अजय बलोटिया ने बताया कि पूरे देश का लगभग 30 प्रतिशत बासमती चावल सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 9:30 AM IST
मेरठ: US-इजराइल-ईरान जंग ने बासमती चावल के निर्यतकों की टेंशन बढ़ा दी है. भारतीय निर्यातकों के करीब 12 हजार कंटेनर बंदरगाहों पर अटके पड़े हैं. निर्यातकों का अनुमान है कि करीब 2500 करोड़ रुपए का बासमती चालव फंसा है. इससे निर्यातकों को 500 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है.
राईस अथॉरिटी एसोसिएशन के यूपी अध्यक्ष और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय बलोटिया ने बताया कि 200 करोड़ रुपए का लॉस इंडस्ट्री बुक कर चुकी है. सारे काम रुक गए हैं. लगभग 12000 कंटेनर अभी भी फंसे हुए हैं. चावल इंडस्ट्री की स्थिति बहुत गंभीर है. उन्होंने बताया कि 12000 कंटेनर में लगभग 3 लाख 95 हजार टन चावल है.
यूपी का 60 हजार टन बासमती फंसा: अजय बलोटिया ने बताया कि पूरे देश का लगभग 30 प्रतिशत बासमती चावल सिर्फ यूपी से पैदा होता है. अनुमान है कि अकेले यूपी का लगभग 60 हजार टन बासमती चावल इस वक्त फंसा है. अगर लड़ाई नहीं रुकेगी तो यह नुकसान और भी बढ़ता चला जाएगा.
अगर लड़ाई रुक जाएगी तो भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. जंग थमती है तो एकदम से बड़ी डिमांड भी आने लगेगी. इससे देश के किसानों और एक्सपोर्ट्स को निश्चित ही बहुत फायदा होगा.
देश का 3 लाख टन बासमती फंसा: अजय बलोटिया बताते हैं कि लगभग 3 लाख टन बासमती चावल निर्यातकों का अलग-अलग बंदरगाहों पर फंसा हुआ है. अगर इसे सिर्फ 75 रुपए प्रति किलोग्राम भी गणना करें तो भी यह माल लगभग 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है.
फॉर्चून राइस लिमिटेड के निदेशक बताते हैं कि स्थिति बेहद खराब होती दिख रही है. अजय बलोटिया ने कहा कि इस वक्त खाड़ी देशों समेत अमेरिका की हर गतिविधि पर निर्यातकों की नजर है.
500 करोड़ का हो चुका नुकसान: निर्यातक मानते हैं कि खाड़ी देशों के हालात से पहली पेमेंट भी फंस गई है. क्योंकि एक्सपोर्ट का जो भुगतान होता है, उसकी पूरी प्रक्रियागत होती है. लगातार निर्यातक सामान भेजते हैं, वहीं विदेशों से भी एक चक्र क्रम है, जिससे पैसा आता रहता है.
अब माल माल जा नहीं रहा है, ऐसे में जो पेमेंट है, वह भी खतरे में फंस गया है. अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा. अभी जो 200 करोड़ का नुकसान है, वह तो सिर्फ शिपिंग लाइन का ही नुकसान है. पूरा नुकसान जोड़ेंगे तो यह 500 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
पश्चिमी यूपी के 30 जिलों में उत्पादन: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार तोमर ने बताया कि देश के सिर्फ 7 राज्यों में बासमती चावल की अलग-अलग किस्म उगाई जाती हैं. यूपी में बासमती उत्पादन का क्षेत्र पश्चिमी यूपी ही है.
यह बासमती का GI Tag वाला एरिया है. मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के 30 जिलों में उम्दा क्वालिटी का बासमती उगाया जाता है. इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा से लगे पीलीभीत के अलावा बरेली, फर्रुखाबाद,आगरा, अलीगढ़, के अलावा कन्नौज तक का एरिया शामिल है.
इसी तरह हरियाणा से सटे मथुरा के अलावा बागपत सहारनपुर तक, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलों में बासमती चावल उगाया जाता है. यूपी के बाहर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का कुछ एरिया, जम्मू कश्मीर के तीन जिले जम्मू, कठुआ और साम्बा में भी बासमती चावल उगाया जाता है.
150 देशों में बासमती का निर्यात: बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन किसानों को उन्नत बीज भी उपलब्ध कराता है. वहीं निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है. भारत से बासमती का निर्यात 150 से ज्यादा देशों के लिए होता है. बासमती भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है. ऐसे में दुनिया की निगाह भारत की तरफ रहती है. भारत के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में बासमती की पैदावार होती है.
यूपी में उगाई जाने वाली बासमती की वैरायटी
- पूसा-1121
- पूसा-1718
- पूसा-1885
- पूसा-1509
- पूसा-1692
देश के 7 राज्यों में बासमती की खेती: मेरठ के मोदीपुरम में स्थित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर रितेश ने बताया कि यूपी में लगभग हरियाणा और पंजाब की तुलना में बासमती का क्षेत्रफल बड़ा है. अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली वैरायटी भी अलग-अलग होती है.
जैसे पंजाब में पूसा-1121, पूसा-1718, पूसा-1509, पूसा-1692, पूसा-1885 प्रमुखता से किसान उगाते हैं. वहीं हरियाणा में पूसा-1121, पूसा-1509, पूसा-1718 प्रमुखता से उगाई जाती है. पूसा बासमती-6 सिरसा और पानीपत में होती है. उत्तराखंड में पूसा-1121, पूसा-1718 उगाई जाती है.
TOP-10 डेस्टिनेशन कंट्री: भारत से बासमती का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरब, ईरान, ईराक, UAE, यमन, USA, UK, कुवैत, कनाडा और यूरोपियन देशों में होता है. यूपी की बात करें तो इंडिया गेट ब्रांड जो भी एक्सपोर्ट होता है, उसमें अकेले 50 प्रतिशत भागीदारी यूपी की है.
दूसरे नंबर पर फॉर्चून राइस है. इनके अलावा भी कई निर्यातक हैं. बीते साल वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 60 लाख 65 हजार मिट्रिक टन बासमती का निर्यात देश से किया गया था, जो कि लगभग 50 हजार 312 करोड़ रुपए का था.
बीते साल अप्रैल से जनवरी तक देश से लगभग 53 लाख 65 हजार मिट्रिक टन बासमती निर्यात हो चुका है. इस तरह से 41 हजार 73 करोड़ रुपए का बासमती चावल निर्यात किया गया. देश से अकेले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ही 50 प्रतिशत चावल निर्यात करता है.
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