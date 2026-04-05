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Iran Israel War Impact : एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पर संकट, करोड़ों का कारोबार ठप

भावों का अंतराल : वहीं, दूसरी ओर युद्ध के चलते डॉलर के भाव में उतार-चढ़ाव से भुगतान और मंगाई गई और सप्लाई किए गए ऑर्डर के भाव में अंतर आ गया है, जिसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ रहा है. अमेरिका अभी युद्ध में व्यस्त है, ऐसे में वहां जो निर्यात होने वाला कारपेट है, उसके ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं. जो आर्डर हैं, उनमें भावों का अंतराल इतना हो गया है कि व्यापारी के लिए घाटे में कारोबार करना संभव नहीं है.

झेलना पड़ रहा संकट : बीकानेर के ऊन व्यापारी मनीष सिपानी कहते हैं कि बीकानेर के उद्योग के लिए अमेरिका और ईरान के मध्य हुए युद्ध का सीधा असर देखने को मिल रहा है. बीकानेर में विदेश से ऊन आयात होती है और ईरान भी एक निर्यातक देश है. ऐसे में सीधे तौर पर ईरान से ऊन आना बंद हो गया है. वहीं, क्रूड ऑयल ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया और शिपिंग भी महंगा हो गया है. इससे लागत बढ़ गई है.

बीकानेर: अमेरिका की ओर से पिछले साल टैरिफ लगाने के चलते प्रभावित हुई बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री एक बार फिर संकट में है. देश और दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकी वूलन इंडस्ट्री इस समय अमेरिका और ईरान के मध्य हुए युद्ध के हालात के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुई है. युद्ध के चलते बीकानेर से निर्यात होने वाले ऑर्डर पेंडिंग हो गए. कच्चा माल आयात होने में भी परेशानी हो रही है.

व्यापारियों की चिंता : बीकानेर के ऊन कारोबारी अशोक सारडा कहते हैं कि पहले से ही टैरिफ के चलते ऊन उद्योग को संकट से जूझना पड़ रहा था. इससे उबरने की तैयारी करते कि अब युद्ध के हालात हो गए. ऐसे में एक बार फिर से वूलन इंडस्ट्री के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है.

उद्योग के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

अमेरिका आज भी भारत के कारपेट का सबसे बड़ा खरीदार है और बीकानेर-भदोही की पूरी इंडस्ट्री अमेरिका पर ही निर्भर है. पहले ही युद्ध के चलते लागत बढ़ गई है. कई फैक्ट्रियों में बिजली उपलब्ध नहीं होने पर डीजल काम में लिया जाता है. ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ने का अतिरिक्त भार व्यापारियों पर पड़ रहा है.

प्रतिदिन 2000 करोड़ का कारोबार (ETV Bharat Bikaner)

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ऑर्डर कैंसिल होने की आशंका : युद्ध के हालात के चलते निर्यात-आयत का पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ है. अब व्यापारियों को इस बात की भी चिंता है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इस स्थिति में ऑर्डर कैंसिल होंगे और उत्पादन बंद होने की नौबत आ सकती है. इसका असर दोनों ही देशों में महंगाई के रूप में सामने आ सकता है.

बीकानेर में वूलन इंडस्ट्री की करीब 100 इकाइयां (ETV Bharat Bikaner)

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हर रोज 1 लाख किलो प्रोडक्शन : बीकानेर में वूलन इंडस्ट्री की करीब 100 इकाइयां हैं. इनमें हर दिन 1 लाख किलो तक ऊनी धागा तैयार होता है. यह धागा मुख्यतः कारपेट निर्माण के लिए भदोही भेजा जाता है. औसतन इस धागे की कीमत 180 से 200 रुपये प्रति किलो है. बीकानेर में प्रतिदिन 2000 करोड़ का कारोबार होता है. ये हर साल करीब दो हजार करोड़ का टर्न ओवर है. हर फैक्ट्री में 550 से ज्यादा कार्ड मशीन लगी हुई हैं और हर मशीन में हर रोज 1000 किलो धागे का निर्माण होता है.

हर दिन 1 लाख किलो तक ऊनी धागा तैयार (ETV Bharat Bikaner)

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रोजगार पर भी असर : ऊन कारोबारी अशोक सारडा कहते हैं कि उत्पादन प्रभावित होने से मजदूर भी प्रभावित हो रहे हैं. श्रमिक भी काम छोड़कर जा रहे हैं और वापस हालात सामान्य होने पर श्रमिकों को लाना भी बड़ी चुनौती है. ये आगे जाकर और ज्यादा प्रभावित करेगा. बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री से करीब एक लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इनमें इकाइयों के संचालक, कर्मचारी, श्रमिक, ट्रांसपोर्टर, एजेंट और घरेलू कामगार शामिल हैं.