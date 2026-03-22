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IRAN ISRAEL WAR IMPACT : जूट की बोरियों की हुई कमी, प्लास्टिक के कट्टे की कीमत डेढ़ गुनी बढ़ी, सप्लाई हुई आधी

नया माल महंगा बन रहा, पहले के सौदे सस्ते : प्लास्टिक के कट्टे बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले चित्रेश अग्रवाल का कहना है कि उनकी इंडस्ट्री के ऊपर भी संकट के बादल छा गए हैं. कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐसे में उन्हें प्लास्टिक के कट्टे बनाने का कपड़ा और नेट नहीं मिल रहा है. कमी के चलते लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ी हुई है. उन्होंने पुराने दाम में कई सौदे कर रखे थे और इन लोगों को पहले सप्लाई भी देनी है, लेकिन पीछे से दाम लगातार बढ़ रहे हैं. अब रुक-रुक कर ही इन्हें सप्लाई जा रही है. कुछ लोगों से तो हमने दाम बढ़ाने की बात भी कह दी है. मार्केट में अब नया सौदा भी बढ़े हुए दाम से ही हो रहा है.

50 फीसदी शॉर्टेज : भामाशाह कृषि उपज मंडी के ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि जूट के बारदाने की पहले से ही कमी थी, लेकिन लग रहा था कि इस बार प्लास्टिक के कट्टे उसको पूरा कर देंगे. युद्ध ने प्लास्टिक के कट्टे की कमी से पूरा सिस्टम खराब कर दिया है. जूट के बारदाने की पहले से ही 50 फीसदी कमी चल रही थी. अब प्लास्टिक और नेट के कट्टे की भी 50 फीसदी शॉर्टेज हो गई है. इसी के चलते दाम भी 50 फीसदी के आसपास बढ़ गए हैं. अब किसान, व्यापारी, स्टॉकिस्ट और सरकार तक भी परेशान हैं. उपज को कट्टों में या बारदाने में स्टोर किया जाता है, जिसमें अब समस्या आ रही है.

कोटा : अमेरिका और इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है. इसका असर किसान और उसके खेत तक भी पहुंचने लगा है. किसान की फसल को स्टोर बारदाने में भरकर किया जाता है. लोडिंग व अनलोडिंग में भी इससे आसानी होती है, सप्लाई में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अब इसमें समस्या आ रही है. दूसरी तरफ युद्ध में रिफाइनरी और पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट पर भी हमले हो रहे हैं. इसके चलते पेट्रोकेमिकल्स की भारी शॉर्टेज कई देशों में आ रही है. इनसे बनने वाले कई उत्पाद की सप्लाई चेन टूट गई है. ऐसा ही एक पेट्रो केमिकल का प्रोडक्ट पॉलीमर इंडस्ट्री में भी उपयोग में आता है. सभी पॉलीमर इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा है. पॉलीमर इंडस्ट्री में पेट्रो केमिकल से बनने वाला प्लास्टिक का दाना पहुंचता है, जिससे ही प्रोसेसिंग होकर प्लास्टिक व नेट के कट्टे बनते हैं, लेकिन अब इनमें बेहताशा वृद्धि हो गई है. करीब 50 फीसदी से ज्यादा के दाम बढ़ गए हैं.

जूट की बोरी की कमी, प्लास्टिक कट्टा भी महंगा : भामाशाह कृषि उपज मंडी के ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि बांग्लादेश जूट की बोरी का सबसे बड़ा सप्लायर है. भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां जूट की बोरी बनाने की है. इस बार शुरू से ही लग रहा था कि जूट की कमी रहेगी. तब प्लास्टिक के कट्टे मदद कर सकते थे, लेकिन प्लास्टिक के कट्टे की कमी भी पेट्रो केमिकल की कमी की वजह से बढ़ गए हैं. हालात ऐसे हैं कि जूट की बोरी के दाम 28 से 40 व 42 रुपए तक पहुंच गए, जबकि प्लास्टिक के कट्टे के दाम 180 से 280 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं. लहसुन में उपयोग होने वाला नेट के प्लास्टिक के कट्टे का दाम भी 14 से 21 रुपए तक पहुंच गया है.

जूट की बोरियों से सप्लाई में आसानी (ETV Bharat Kota)

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किसान से लेकर व्यापारी और सरकार तक परेशान : राठी का कहना है कि बारदाने की कमी से किसान ही नहीं छोटे-बड़े व्यापारी, स्टॉकिस्ट और सरकार तक भी परेशान है. सरकार को भी गेहूं, चना व सरसों की खरीद करनी है. केंद्रीय और स्टेट की एजेंसियों को भी बारदाने की रिक्वायरमेंट है. किसान को भी अपना माल स्टॉक करके रखना है. नेट के कट्टे में ही किसान लहसुन को मंडी तक लेकर आता है. ऐसे में घर पर रखने से लेकर सभी जगह पर इसकी डिमांड है. आने वाले दिनों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी होनी है. इसमें भी बारदाने की शॉर्टेज की समस्या होगी. एफसीआई कट्टों में गेहूं को भरता है, इनकी भी कमी हो सकती है.

बरदाने की 50 फीसदी कमी (ETV Bharat Kota)

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फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं : प्लास्टिक के कट्टे बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले चित्रेश अग्रवाल का कहना है कि पेट्रो केमिकल के जरिए ही भारत में कई फैक्ट्रियां प्लास्टिक और नेट के कट्टे बनाने के कपड़े को तैयार करती हैं. यह कपड़ा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को मिलता है, जहां पर सिलाई बुनाई करके इनको कट्टे का शेप दिया जाता है. इसी प्लास्टिक के कपड़े के चलते किसान और हम सभी परेशान हैं. हालात ऐसे हैं कि कई फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं होने के चलते प्रोडक्शन कम हो रहा है. अभी हमारे पास कुछ माल है, लेकिन महंगाई काफी हो गई है. कच्चे माल से लागत लगातार बढ़ रही है. अब हमसे माल खरीदने वाले लोग भी काफी परेशान हैं.

कट्टों में स्टोर होती है फसल (ETV Bharat Kota)

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रिफाइनरी से निकलता है प्रोडक्ट : अग्रवाल का कहना है कि पॉलीमर इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल से तैयार होकर आने वाले पेट्रो केमिकल का उपयोग होता है. पेट्रोकेमिकल से ही प्लास्टिक का दाना बनता है. यह रिफाइनरी से निकलने वाला ही एक प्रोडक्ट है. अभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से नहीं चल रही है. सप्लाई भी युद्ध की वजह से बाधित है. इसी कारण से प्लास्टिक के और नेट के कट्टे बनने में समस्या आ रही है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि प्लास्टिक के कट्टे की शॉर्टेज से किसान सबसे ज्यादा परेशान है. लहसुन निकलना शुरू हो गया है, जिसे किसान स्टोर करेगा. मंडी तक भी पहुंचाया जाएगा. नए कट्टे में लहसुन को भरेगा. कट्टा महंगा होने से उसकी लागत भी बढ़ रही है. दूसरी तरफ गेहूं, सरसों, चना और धनिया को भी स्टोर करना है. इनमें अधिकांश में जूट की बोरी का उपयोग होता है.

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प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी हो रहा है नुकसान : प्लास्टिक के कट्टे के ट्रेडिंग करने वाले विनोद जैन का कहना है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कट्टों का उपयोग किया जाता है. इनमें आटा, बेसन, दाल, चावल व सूजी मैदा सहित अन्य गई प्रोडक्ट की पैकिंग होती है. ऐसे में सब जगह पर लगातार शॉर्टेज होती जा रही है और कास्टिंग भी इसकी बढ़ रही है. डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ने से लगातार दम भी बढ़ते जा रहे हैं.