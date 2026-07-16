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US Iran War : डामर हुआ महंगा, चित्तौड़ शहर में अटके 20 करोड़ के काम DISHA की बैठक के बाद विधायक का बयान

चित्तौड़गढ़ में बैठक लेते सांसद व अन्य अधिकारी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित हॉल में सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई. बैठक के बाद विकास के मुद्दों पर बात करते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सड़कों को लेकर 20 करोड़ के कार्य पेंडिंग चल रहे हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण डामर के मूल्य बढ़ गए हैं. इसके कारण डामर महंगा हो गया और ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं. चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि शहर में सरकार ने करीब 20 करोड़ के टेंडर खोल रखे हैं. डामर के कारण यह सभी काम अटके हुए हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण डामर महंगा हो गया है, जो डामर 40 हजार रुपए टन तक ऐसा कुछ था जो 82 हजार रुपए टन तक हो गया है. कार्यों को लेकर ठेकेदार सभी मिलने भी आए थे. उनका कहना था कि मूल्य में थोड़ी कमी आए तो वह कार्य को शुरू करेंगे.