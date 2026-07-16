US Iran War : डामर हुआ महंगा, चित्तौड़ शहर में अटके 20 करोड़ के काम DISHA की बैठक के बाद विधायक का बयान
DISHA की बैठक के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का बड़ा बयान. चित्तौड़गढ़ शहर में अटके 20 करोड़ के काम.
Published : July 16, 2026 at 4:04 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित हॉल में सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई. बैठक के बाद विकास के मुद्दों पर बात करते हुए चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सड़कों को लेकर 20 करोड़ के कार्य पेंडिंग चल रहे हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण डामर के मूल्य बढ़ गए हैं. इसके कारण डामर महंगा हो गया और ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं.
चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि शहर में सरकार ने करीब 20 करोड़ के टेंडर खोल रखे हैं. डामर के कारण यह सभी काम अटके हुए हैं. ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण डामर महंगा हो गया है, जो डामर 40 हजार रुपए टन तक ऐसा कुछ था जो 82 हजार रुपए टन तक हो गया है. कार्यों को लेकर ठेकेदार सभी मिलने भी आए थे. उनका कहना था कि मूल्य में थोड़ी कमी आए तो वह कार्य को शुरू करेंगे.
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विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने आगे कहा कि दिशा की बैठक काफी अच्छी रही है. कई विभागों में कार्य लंबित पड़े हुए हैं. बैठक में उन कार्यों पर चर्चा की गई है. अधिकारियों से बात हुई है. केंद्र व राज्य सरकार के कई काम लंबित चल रहे हैं, उन पर बात हुई है. कई नए कामों के लिए भी प्रस्ताव लिए हैं. चिकित्सालय बस्सी उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि नवीन कार्यों में जमीन आवंटन को लेकर जितने भी प्रस्ताव थे वह ले लिए गए हैं. जल्दी उनका फंड जारी करवा कर काम करवाएंगे. बैठक में सांसद, विधायक के अलावा जिला कलक्टर डॉ. मंजू सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.