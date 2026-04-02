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युद्ध का असर: कच्चे माल के दाम बढ़ने से फर्नीचर खरीदना हुआ महंगा, बाजार में काम हुए ग्राहक, देखें ये रिपोर्ट

कच्चे माल की लगातार कीमतों में हो रहे इजाफे के चलते अब फर्नीचर का फाइनल प्रोडक्ट भी बाजार में महंगा हो गया है.

फर्नीचर पर भी युद्ध का असर
फर्नीचर पर भी युद्ध का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 1:57 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 3:15 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब आम जनजीवन पर भी पड़ता हुआ साफ दिखाई देने लगा है. पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछले एक महीने से लगातार हो रही वृद्धि ने कई प्रकार के उद्योगों प्रभावित किया है. युद्ध का सबसे बड़ा असर फर्नीचर उद्योग पर देखा जा रहा है, जहां लगातार कच्चे माल की कीमतों में हो रही भारी बढ़ोतरी ने उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है. कच्चे माल की लगातार कीमतों में हो रहे इजाफे के चलते अब फाइनल प्रोडक्ट भी बाजार में महंगा हो गया है.

फर्नीचर उद्योग में उपयोग होने वाले प्रमुख उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में फर्नीचर उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई है. उद्यमी कच्चा माल अधिक मात्रा में नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि कच्चे माल के दामों को लेकर लगातार बाजार में अनिश्चित बनी हुई है और कच्चा माल काफी महंगा हो गया है. उद्यमियों को डर है कि कच्चा माल अगर भारी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं और कच्चे माल के दाम आने वाले दिनों में गिर जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा. वहीं दूसरी तरफ कच्चे माल के दाम काफी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, ऐसे में छोटे उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल को स्टॉक करना मुश्किल हो गया है.

सचिन मित्तल, फर्नीचर उद्योग से जुड़े उद्यमी (ETV Bharat)

फर्नीचर पर भी युद्ध का असर: मुख्य तौर पर फर्नीचर को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल होता है लेकिन कई ऐसे उत्पाद हैं, जो पेट्रोलियम से तैयार होते हैं और फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल होते हैं. दरअसल वुड adhesive, रेजिन पॉलिश, प्लास्टिक फिटिंग, फार्म और लैमिनेट आदि कई उत्पाद पेट्रोकेमिकल से तैयार होते हैं. सभी उत्पादों का उत्पादन कच्चे तेल से सीधे तौर पर जुड़ा है. उदाहरण के लिए प्लाईवुड और एमडीएफ बोर्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाला रेजिन (फिनोल और फोरमलडायहड) सीधे तेल आधारित रसायनों से तैयार होता है.

क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी का असर फर्नीचर उद्योग पर: इसी तरह फर्नीचर में तैयार होने वाले मैट्रेस, कुशन और प्लास्टिक एसेसरीज भी पेट्रोलियम उत्पादों से तैयार होती हैं. इसके अलावा पैकेजिंग मैटेरियल भी पेट्रोलियम उत्पादों से तैयार होता है. जब कच्चा माल महंगा होता है तो इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है. कुल मिलाकर फर्नीचर उद्योग में क्रूड ऑयल आधारित उत्पादों का इस्तेमाल व्यापक है और यही वजह है कि क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी का असर फर्नीचर उद्योग पर पड़ रहा है.

फर्नीचर की कीमतें 10 से 15 प्रतिशत तक इजाफा: फर्नीचर उद्योग से जुड़े उद्यमी सचिन मित्तल बताते हैं, कच्चे माल की कीमतों में इजाफा होने के कारण फर्नीचर की कीमतें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गई है. कच्चे माल की कीमतें अनियंत्रित हो चुकी हैं. मार्केट में पहले से ही कंपटीशन काफी अधिक है, ऐसे में हमें उसका भी ख्याल रखना है. कच्चे माल के आज कुछ रेट है, कल कुछ और रेट होंगे. हर दिन रेट तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. फोम और गद्दी के रेट 15 से 20 प्रतिशत बढ़े हैं. फर्नीचर के पोलिश में इस्तेमाल होने वाले थिनर के दाम तकरीबन 25 प्रतिशत बढ़ चुके हैं.

सचिन बताते हैं, प्लाईवुड और एमडीएफ बोर्ड के दामों में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. फर्नीचर को पैक करने में लैमिनेटेड फॉइल का इस्तेमाल होता है. जो की ₹130 प्रति किलो मिलती थी लेकिन अब रेट 80 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं, जो अब ₹200 के पार पहुंच गए हैं. जिन लोगों को शादी ब्याह के लिए फर्नीचर खरीदना होता है, वह तो महंगा भी खरीद लेते हैं लेकिन बाकी लोग दाम बढ़ने के चलते खरीदारी करने में बच रहे हैं.

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Last Updated : April 2, 2026 at 3:15 PM IST

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