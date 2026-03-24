Explainer : वैश्विक कड़वाहट में फीकी पड़ी घेवर की मिठास, जानें कैसे प्रभावित हुआ करोड़ों का राजस्थानी कारोबार
अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के कारण प्रदेश के घेवर व्यापार पर असर देखने को मिल रहा है. अश्विनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : March 24, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 2:59 PM IST
जयपुर : राजस्थान की पारंपरिक मिठाई घेवर अब केवल स्वाद या संस्कृति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक मजबूत आर्थिक गतिविधि और निर्यात उत्पाद बन चुकी है. हर साल तीज, गणगौर और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर इसकी मांग देश के साथ-साथ विदेशों में भी चरम पर रहती है. लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) में आई बाधाओं ने इस मिठास को सीमित कर दिया. नतीजतन, जो घेवर हर साल सात समंदर पार प्रवासी भारतीयों तक पहुंचता था, वह इस बार विदेशों में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सका.
परंपरा, पहचान और प्रीमियम मिठाई : घेवर राजस्थान, विशेषकर जयपुर की पहचान का अभिन्न हिस्सा है. सावन-भादो के मौसम में बनने वाली यह मिठाई खास तकनीक से तैयार की जाती है, जिसमें गर्म घी में मैदे के घोल को जालीदार संरचना में पकाया जाता है. इसकी लोकप्रिय वैरायटी में मुख्य रूप से रबड़ी का घेवर, मावे का घेवर, मलाई का घेवर और पनीर घेवर शामिल होते हैं. वक्त के साथ इनमें फ्लेवर भी डाल दिए गए हैं, जिनमें चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर की टॉपिंग की जाती है. घेवर अब प्रीमियम मिठाई की श्रेणी में आ चुका है, जिसे गिफ्टिंग और त्योहारों के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है.
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300 साल पुरानी विरासत, कैसे बना ग्लोबल ब्रांड : इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, जयपुर में घेवर की परंपरा करीब 300 साल पुरानी है. सवाई जयसिंह द्वितीय के समय इसका उल्लेख मिलता है. वहीं जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सियाशरण लश्करी के अनुसार मूल रूप से इसकी शुरुआत सांभर क्षेत्र से मानी जाती है, आमेर के शासक तीज पर सांभर से घेवर मंगवाते थे. 1727 में जयपुर बसने के बाद कारीगरों को यहां बसाया गया और धीरे-धीरे यह मिठाई शाही रसोई से आम बाजार तक पहुंची. आज वही घेवर ग्लोबल फूड आइटम बन चुका है, जो भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है.
कितना बड़ा है घेवर का कारोबार ? : घेवर निर्माता और कैटरिंग कारोबारी राजेश अग्रवाल के अनुसार घेवर अब सिर्फ त्योहार विशेष की मिठाई नहीं रह गई है, बल्कि साल भर विशेष आयोजन का हिस्सा बन चुकी है. अकेले जयपुर में घेवर का सालाना कारोबार 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है. तीज और गणगौर जैसे त्योहार पर राजधानी में 10 लाख किलो से ज्यादा के घेवर बिक जाते हैं. यानी एक सीजन में ही 80 से 100 करोड़ रुपए का कारोबार हो जाता है. इसी तरह से विदेश में बढ़ती डिमांड के बीच सालाना 200 से 300 क्विंटल घेवर जयपुर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. जयपुर में सैकड़ों मिठाई दुकानें, हजारों कारीगर और पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं.
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कैसे होता है घेवर का अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट ? : घेवर का विदेशों में निर्यात एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है. जिसमें एनआरआई ग्राहक वेबसाइट या एप के जरिए आर्डर करते हैं, वही जयपुर में मौजूद रिश्तेदार गिफ्टिंग के जरिए भी यह घेवर विदेश तक पहुंचाते हैं. एक हफ्ते तक इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे विशेष वैक्यूम पर और टाइट बॉक्स में नमी और टूट से बचाव के लिहाज से रखा जाता है. मुख्यत यूएई, सऊदी अरब, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से इसकी डिमांड ज्यादा होती है.
इस साल टूट गई सप्लाई चेन : इस साल गणगौर के मौके पर जयपुर में मौजूद रिश्तेदार या विदेश में मौजूद अब प्रवासी राजस्थानी अपने पारंपरिक स्वाद का मजा नहीं ले सके. पर्यटन कारोबारी संजय कौशिक ने बताया कि शादी के बाद पहली गणगौर पर वह विदेश में मौजूद अपनी बेटी को घेवर भिजवाना चाहते थे, लेकिन ईरान-इजरायल तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण ऐसा नहीं कर पाए.
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जयपुर में रावत मिष्ठान भंडार के मैनेजर शंकरलाल कहते हैं कि वैश्विक तनाव के कारण इस साल प्रवासी भारतीयों की सीमित आवाजाही रही है. शंकरलाल के अनुसार मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग इस बार न आ सके, न मिठाइयां भिजवा पाए. दूसरी तरफ कानजी स्वीट्स के प्रबंधक नीलेश चतुर्वेदी के मुताबिक हर साल 200 से 300 क्विंटल का निर्यात होता था, इस बार ज्यादातर ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक रिसीव नहीं हो सके. एक और मिठाई कारोबारी प्रतिष्ठान कान्हा स्वीट्स के मैनेजर नरसिंह राठौड़ ने बताया कि एलपीजी संकट से उत्पादन पर डबल मार पड़ी है. राठौड़ बताते हैं कि रोजाना 400–500 किलो उत्पादन घटाना पड़ा, क्योंकि गैस और मांग दोनों प्रभावित थे.
संजय कौशिक कहते हैं कि जयपुर में गणगौर और तीज के दौरान विदेशी पर्यटकों की अच्छी आमद रहती है, इसके अलावा इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रवासी भी राजस्थान आते हैं. जो होली और गणगौर के त्योहार के बाद वापस लौटते समय घेवर खरीदते हैं और स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देते हैं. लेकिन इस बार बाजार में पर्यटक संख्या में कमी रही, जिससे बाजारों की रौनक घटी और ऑफलाइन बिक्री प्रभावित हुई. हालांकि, कान्हा स्वीट्स के मैनेजर नरसिंह राठौड़ का कहना है कि गैस महंगी होने के बावजूद व्यापारियों ने कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं किया, ताकि मांग बनी रहे.
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घेवर सिर्फ मिठाई नहीं, इकोनॉमिक इकोसिस्टम : राजस्थान के लिहाज से अगर गौर करें, तो घेवर का कारोबार कई स्तरों पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है. कृषि में जहां मैदा, घी, दूध की मांग होती है, तो रोजगार के लिए कारीगर, पैकर, डिलीवरी स्टाफ और लॉजिस्टिक्स में कोल्ड चेन, एयर कार्गो के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भागीदारी भी रहती है, यदि यह कारोबार प्रभावित होता है, तो इसमें आई गिरावट का असर कई सेक्टर पर पड़ता है.